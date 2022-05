Akcja policji przy centrum handlowym. Nieoficjalnie: ktoś włamał się do auta konwojentów, zasłonił się kartonem

Policjanci prowadzą działania przy centrum handlowym Arkadia. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, doszło do włamania do samochodu konwojentów. Sprawcy mieli wykorzystać karton po telewizorze do zamaskowania swoich poczynań.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że doszło do włamania do pojazdu. Sprawcy mieli wykorzystać do zamaskowania swoich działań karton po telewizorze. - Już po raz trzeci miało dojść do takiego zdarzenia. Obok auta leży karton po 65-calowym telewizorze. Sprawcy mają ustawiać go obok auta i chowając się za nim, włamywać do pojazdu - ustalił Szmelter.