"Byłem świadkiem wspaniałej heroicznej walki bojowców żydowskich"

Oficjalna uroczystość

"Nasze żonkile nawiązują do tej tradycji. Nosząc je, pokazujemy, że łączy nas pamięć o walczących, a także około pięćdziesięciu tysiącach cywilów ukrywających się w ruinach getta w 1943 roku" - czytamy w opisie akcji - "Nie mają one na celu wyrażania poparcia dla jakichkolwiek ideologii, państw czy narodów, są wyrazem naszej pamięci o tych, którzy w beznadziejnej sytuacji walczyli o człowieczeństwo".

Opowieść o "trzech strażnikach żydowskiej pamięci"

O historii getta warszawskiego - od okupacji niemieckiej, wydzielenia "obszaru zagrożonego tyfusem" wiosną 1940 roku do obchodów 5. rocznicy powstania w 1948 roku - opowiada natomiast nowootwarta część wystawy głównej Muzeum Warszawy "Świadectwa z getta warszawskiego". Wystawę wieńczy film dokumentalny, ukazujący miejsce po zburzonym getcie. Do 26 kwietnia oglądać można wystawę "Odbicia zwielokrotnione" Krystyny Piotrowskiej. Prezentowane w Biurze Wystaw/ Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej tytułowe portrety to "punkt wyjścia dla podejmowanych przez artystkę tematów pamięci, tożsamości i Zagłady" - napisano w opisie wystawy.

Społeczne obchody

Stłoczyli w getcie prawie pół miliona Żydów

W 1940 roku Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. 19 kwietnia 1943 roku dwóch tysięcy Niemców wkroczyło do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Powstańcy pod dowództwem Mordechaja Anielewicza byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni. Wielu wiedziało, że nie mają szans, ale woleli zginąć w walce, by ocalić godność. Pozostali mieszkańcy getta, około 50 tysięcy cywilów, przez wiele tygodni ukrywało się w kryjówkach i bunkrach. Ich opór był tak samo ważny jak ten z bronią w ręku. Przez wiele dni pozostali nieuchwytni – zeszli do podziemi i nie podporządkowali się rozkazom Niemców. Przez cztery tygodnie Niemcy równali getto z ziemią, paląc dom po domu. Schwytanych zabijali lub wywozili do obozów.