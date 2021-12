Pies odnalazł w lesie wychłodzonego mężczyznę

We wtorek wieczorem do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach dotarło zgłoszenie o zaginięciu 58-letniego mieszkańca gminy Mordy, który kilka godzin wcześniej wyszedł z domu i nie było z nim kontaktu.

"Ruszył od razu polną drogą"

Mężczyzna był wychłodzony. Mundurowi zaopiekowali się nim do czasu przybycia na miejsce ratowników medycznych, którzy po udzieleniu pierwszej pomocy przewieźli go do szpitala. - Gdyby nie policyjny pies, dotarcie do 58-latka z pewnością zajęłoby o wiele więcej czasu – podkreśliła rzeczniczka.