Wracali z koncertu, uderzyli w słup. Jeden z młodych mężczyzn nie żyje, drugi jest ranny. Kierowca aresztowany

Przyznał się

- Jest podejrzany o to, że naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości, jak również w skutek niedostosowania prędkości do warunków w ruchu lądowym, stracił panowanie nad kierownicą, następnie uderzył w przydrożną latarnię, hydrant oraz ogrodzenie w następstwie czego jeden z pasażerów zmarł, a drugi został ranny - poinformowała Aleksandra Skrzyniarz.

Jak dodała, podejrzany przyznał się do winy. Nie chciał składać wyjaśnień. - Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt dla podejrzanego, sąd przychylił się do wniosku - powiedziała rzeczniczka.

Apel policji

"Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki apelują do kierujących, o rozsądek i opanowanie za kierownicą. Chwila nieuwagi, zmęczenie, niekorzystne warunki atmosferyczne, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, to tylko kilka przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Pamiętajmy, że każde negatywne zachowanie może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia podczas zdarzenia drogowego" - napisała Magdalena Gąsowska.