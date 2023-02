Radni PiS chcą szukać odpowiednika "willi plus" w warszawskim magistracie

- Finansowane są szkolenia np. taktyk miejskich, o których głośno było, gdy się okazało, że mają charakter przemocowy, czyli agresji ulicznej - twierdziła z kolei radna Alicja Żebrowska. Do tych samych szkoleń nawiązywał Błażej Poboży, warszawski radny PiS, sekretarz stanu w MSWiA, podczas sobotniego programu Radia Zet "6. dzień tygodnia". Wskazywał on wtedy, że jest to "lewicowa działalność bojówkarska", podczas gdy, co opisała "Gazeta Wyborcza", chodziło o warsztaty, których uczestnicy uczyli się, jak manifestować własne poglądy, nie angażując się w przemoc, jak radzić sobie z nienawiścią, hejtem w sytuacjach protestów, a także unikać ataków ze strony agresywnych grup.