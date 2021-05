Wąskotorówka zacznie kursowanie w weekend

W sobotę, 15 maja kursowanie rozpoczną pociągi Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Do stacji w Piasecznie można dojechać z Warszawy autobusem turystycznej linii 51. Atrakcja będzie dostępna w każdą sobotę do 25 września.

Jak zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego, pociąg kolei wąskotorowej będzie wyruszać w każdą sobotę wczesnym popołudniem ze stacji w Piasecznie. W drodze do Tarczyna minie zabytkową stację z lat 30. XX wieku w Zalesiu Dolnym, Głosków, Runów oraz Złotokłos. W drodze powrotnej pociąg zatrzyma się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tutaj pasażerowie kolejki będą mieli czas, żeby wybrać się na spacer do lasu, odpocząć lub zwiedzić pobliskie letnisko, gdzie przed laty mieszkali m.in. Marek Hłasko oraz Mieczysław Fogg. Czas przejazdu kolejką wraz z postojem wyniesie około czterech godzin.

Historia kolei wąskotorowej w Warszawie i okolicach sięga końca XIX wieku, kiedy uruchomiono Wilanowską Kolejkę Wąskotorową biegnącą od rogatki belwederskiej do Drogi Czerniakowskiej. Wtedy też narodził się pomysł, aby wybudować tory na odcinku od Warszawy do Piaseczna wzdłuż współczesnej ulicy Puławskiej. Do Piaseczna pociągi dojechały w 1898 roku. Linia była sukcesywnie rozbudowywana.

Najpierw pociągi dojeżdżały do Góry Kalwarii, później do Grójca i Jasieńca i wreszcie do Nowego Miasta nad Pilicą. W 1924 roku trasa kolejki miała łącznie aż 90 kilometrów długości. Od lat 30. linia była skracana. W 1966 roku, ze względu na rozwijającą się sieć tramwajową rozpoczął się stopniowy proces likwidacji kolejki. 1 lipca 1991 roku zawieszono ruch na ostatnim odcinku Piaseczno – Grójec. Siedem lat później linię reaktywowano na odcinku Piaseczno-Tarczyn. Od tego czasu organizowane są przejazdy turystyczne.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa ZTM

Do kolejki dowiezie nas autobus

ZTM zapowiada, że do stacji Piaseczno-Miasto, skąd rusza kolejka, z centrum Warszawy będzie można dojechać autobusem turystycznej linii 51. Numer jest nawiązaniem do trolejbusów, które niegdyś kursowały po Warszawie. Po raz pierwszy zasilane prądem pojazdy z takim oznaczeniem wyjechały na ulice miasta w 1946 roku. Wówczas trolejbusy łączyły Dworzec Gdański z placem Unii Lubelskiej. "Linia odrodziła się w latach 80-tych XX w. jako jedyna po likwidacji sieci trolejbusowej w stolicy w latach 70-tych. Tym razem trolejbusy 51 jeździły pomiędzy Piasecznem a Warszawą; dojeżdżały do Dworca Południowego, dziś Metro Wilanowska. Ostatni dzień wakacji 1995 roku był jednocześnie ostatnim dniem kursowania trolejbusów" - przypomina ZTM. Linia 51 będzie obsługiwana autobusem Jelcz 120MM.

Jak zastrzega ZTM, linia 51 jest przeznaczona tylko dla osób wybierających się na przejazd Piaseczyńską Koleją Wąskotorową. Z autobusu można skorzystać na podstawie biletu, wydanego przez Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, na przejazd kolejką i dowożący do niej autobus. Nie ma możliwości zakupu biletu tylko na autobus. Sprzedaż biletów jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.kolejka-piaseczno.pl.

Pociągi Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej w ramach WLT i autobusy linii 51 kursują we wszystkie soboty od 15 maja do 25 września oraz 3 czerwca.

- odjazd autobusu linii 51 z przystanku Centrum 53 (przy ul. Marszałkowskiej) – godz. 13,

- odjazd pociągu ze stacji Piaseczno Miasto – godz. 14,

- powrót pociągu do stacji Piaseczno Miasto – ok. godz. 17.30.

- powrót autobusu linii 51 ze stacji Piaseczno Miasto po przyjeździe pociągu – ok. godz. 18.30.

Autor:dg/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl