Ksiądz przyciska ucznia do ławki i krzyczy "przeproś Pana Boga". Później wykręca chłopcu ręce

Ksiądz każe przeprosić, uczeń się nie zgadza. Równocześnie duchowny przyciska go do ławki. Następnie wykręca mu ręce. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Sprawę wyjaśniają policjanci.

Do zdarzenia doszło w piątek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Mazowszu. Placówka opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych. Nagranie otrzymaliśmy od matki jednej z uczących się tam nastolatek. Dziewczynka zarejestrowała je ukradkiem.

Na wideo, nakręconym podczas lekcji, słyszymy:

- Przeproś - mówi ksiądz do jednego z uczniów, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki.

- Nie przeproszę – odpowiada uczeń.

- Przeproś Pana Boga – rzuca dalej ksiądz wykręcając chłopcu ręce.

- Nigdy – odpiera nastolatek.

Wówczas ksiądz oznajmia: idziemy do pani dyrektor.

Ksiądz zawieszony

Na tym wideo się kończy. Co było wcześniej i później? Tego nie wiemy. Dzwoniliśmy do dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jednak pani dyrektor nie chciała z nami rozmawiać. Na pytania odpowiedziała mailowo.

"Informacja o wspomnianym nagraniu dotarła do nas dziś rano. Sprawę traktujemy z należytą powagą. Aktualnie jest zgłoszona na policję i wyjaśniana. W związku z tym nie możemy udzielać żadnych informacji. Decyzją dyrektora ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela-katechety. Z uwagi na powyższe nie wykonuje obecnie żadnych czynności zawodowych" - napisała.

Wcześniej ksiądz miał też zachowywać się "dziwnie"

- Najgorsze jest to, że już wcześniej ten ksiądz zachowywał się dziwnie. Dzieciaki chore, nikt by im nie uwierzył, ale teraz mamy nagranie – powiedziała redakcji Kontaktu 24 matka jednej z uczennic. Dodała, że właśnie dlatego temat nie był dotychczas nigdzie zgłaszany. - Moja córka ma lekki stopień upośledzenia, krótką pamięć, miała pięć lat, jak zaczęła mówić. Ma do dziś złą wymowę i dlatego znalazła się w tej szkole. Poza tym jest z nią w porządku. Ma 16 lat. Z kolei chłopiec, którego bije ten ksiądz, ma jakieś 15 lat, ma ADHD, jest ruchliwy. W klasie jest dziesięć osób, to są dzieciaki z klas szóstej, siódmej i ósmej, to taka łączona grupa - przekazała.

Ksiądz dzwoni do uczennicy

- Ksiądz, gdy dowiedział się, że moja córka nagrywała całe zdarzenie, zadzwonił do niej w piątek. Powiedział jej, że się nie nagrywa i jak ma filmik, będą konsekwencje. Ona odebrała i się rozłączyła, później znowu zadzwonił i odebrałam tym razem ja. I do mnie też powiedział, że nie wolno nagrywać i jak się film gdzieś ukaże, to grozi wywalenie ze szkoły - opisywała. Kobieta poinformowała, że matka chłopca zgłosiła sprawę policji. Informację potwierdziliśmy w lokalnej policji. Ze względu na dobro dziecka nie podajemy nazwy miejscowości, w której doszło do zdarzenia.

- Przyjęliśmy oficjalne zgłoszenie w tej sprawie. Trwają czynności – powiedziała krótko policjantka.

Pytania wysłaliśmy do burmistrza i kuratorium oświaty. Czekamy na odpowiedź.

Kuria: nie mamy wiedzy

O komentarz poprosiliśmy również Kurię Diecezji Płockiej. Bo, przypomnijmy, w przypadku lekcji religii, zgodnie z prawem oświatowym "przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego,(...) , wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez (...) właściwego biskupa diecezjalnego".

"Nie mamy wiedzy o kim i o czym pani pisze. Nie wpłynęła do nas żadna informacja na ten temat" - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Elżbieta Grzybowska, rzeczniczka Kurii Diecezji Płockiej.

Autor:kz, jw

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt 24