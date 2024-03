W okolicy Mławy policjant, w czasie wolnym od służby, zauważył podejrzanie zachowującego się kierowcę opla. Zatrzymał go i wezwał patrol. 40-latek "wydmuchał" 2,5 promila. Samochód został skonfiskowany, a mężczyzna trafił do aresztu.

Nie miał prawa jazdy, "wydmuchał" 2,5 promila

- Miał ponad 2,5 promila alkoholu. Nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Opel był niesprawny technicznie. Z przedniego koła pozostała jedynie uszkodzona felga - przekazała w komunikacie asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Samochód został odholowany, a kierowca osadzony w policyjnym areszcie. Poza utratą samochodu, grozi mu kara do trzech lat więzienia oraz wysoka grzywna. Postępowanie w tej sprawie prowadzi mławska komenda policji.

"Bądźmy odpowiedzialni i rozsądni"

Policjanci mają apel do kierowców w związku z nadchodzącymi świętami. "By ten czas był spokojny i bezpieczny, bądźmy odpowiedzialni i rozsądni. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych. Trzeźwość za kierownicą to absolutna podstawa" - podkreślili.