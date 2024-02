Odpady porzucone w kilku miejscach pod Wołominem

W miniony weekend Specjalistyczna Jednostka Ratownicza ECO działała na terenie powiatu wołomińskiego. Pierwsze zgłoszenie o zagrożeniu chemiczno-ekologicznym trafiło do jednostki 24 lutego po godzinie 14. Do Obszaru Natura 2000 Krogulec został skierowany patrol. "Po przybyciu na miejsce, zgłaszający wskazują załodze mauzer wraz z substancją wyciekającą do środowiska" - podała w komunikacie w mediach społecznościowych Specjalistyczna Jednostka Ratownicza ECO. Zabezpieczono pojemnik, by ograniczyć dalszy wyciek substancji oraz powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), straż pożarną oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).