Jeden bilet na Koleje Mazowieckie, WKD i stołeczną komunikację

Mazobilet obowiązuje w stołecznych autobusach, tramwajach, metrze i SKM oraz w pociągach KM i WKD. Ważny jest w każdy weekend, od godziny 19 w piątek do godziny 8 w poniedziałek. Podróżować będzie można na nim do końca października.

Przygotowana przez władze Mazowsza i Warszawy oferta Mazobilet obowiązuje od początku sierpnia do końca października.

Weekendowy Mazobilet uprawnia pasażera do podróżowania bez ograniczeń stołeczną komunikacją miejską, Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową. Nie będzie jednak ważny w pociągach KM "Słoneczny" i "Słoneczny BIS".

Koszt takiego biletu to 49 złotych dla jednej osoby lub 99 złotych dla grupy od 2 do 5 osób. Będzie można go kupić w kasach biletowych KM, za pośrednictwem aplikacji mobilnej KM, przez internet, a od 7 sierpnia w biletomatach Kolei Mazowieckich. Na bilecie będzie trzeba podać dane pasażera lub - w przypadku biletu grupowego - jednego z pasażerów.

Mazobilet będzie ważny od godziny 19 w piątek do godziny 8 w poniedziałek. Za dwa tygodnie, w związku z przypadającym we wtorek, 15 sierpnia, dniem wolnym od pracy, ważność biletu będzie wydłużona do godziny 8 w środę, 16 sierpnia.

Grafika informująca o Mazobilecie UM Warszawy

Zwiedzanie regionu, ułatwienie podróżowania

Na środowej konferencji wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślali, że celem inicjatywy jest promowanie komunikacji szynowej, ale też zachęcenie warszawiaków i mieszkańców województwa do zwiedzania stolicy i regionu oraz ułatwienie im podróżowania.

Podczas konferencji obaj samorządowcy podpisali porozumienie dotyczące dalszej współpracy między władzami województwa i miasta. Rajkowski zaapelował do innych miast województwa, aby na przykładzie tego porozumienia aktywnie włączały się w tego typu inicjatywy.

Podpisanie porozumienia dotyczącego Mazobiletu UM Warszawa

Bilet KM-ZTM z przedłużonym funkcjonowaniem

Niemal równocześnie z wprowadzeniem Mazobiletu stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego i Koleje Mazowieckie podpisały umowę na przedłużenie funkcjonowania tzw. wspólnego biletu KM-ZTM.

"Zapraszamy mieszkańców Mazowsza do poznawania Warszawy. Transport publiczny w Warszawie jest najbardziej rozwinięty w Polsce. Mazobilet ma też cel dodatkowy – zachęcenie mieszkańców Mazowsza, by dojechali do stolicy transportem publicznym i poruszali się po niej komunikacją również na co dzień. Od 1 sierpnia przedłużyliśmy też co najmniej do 2025 roku Wspólny Bilet, który umożliwia korzystanie z naszego transportu oraz WKD i Kolei Mazowieckich na jednym bilecie" – przytoczono w komunikacie wypowiedź dyrektorki ZTM Katarzyny Strzegowskiej.

Oferta Wspólnego Biletu ZTM-KM funkcjonuje w aglomeracji warszawskiej od 2005 roku. Obecnie pasażerowie posiadający bilety ZTM dobowe lub dłuższe (czyli bilety 3-dniowe, weekendowe, 30- lub 90-dniowe) mogą jeździć pociągami Kolei Mazowieckich w określonej strefie bez konieczności kupowania dodatkowego biletu na pociąg.

Strefa obowiązywania wspólnego biletu sięga kilkanaście kilometrów poza Warszawę. "Mieszkańcy gmin sąsiadujących ze stolicą mogą dojechać do jednej ze stacji skomunikowanej z WTP i przesiąść się do tramwaju, autobusu lub metra. Dzięki dopłatom gmin, mogą kodować Bilety Metropolitalne w niższej cenie" - podkreślono w komunikacie.

Zniżka na przejazd Kolejami Mazowieckimi

Od września osoby podróżujące pociągami KM będą mogły skorzystać ze specjalnej promocji, obowiązującej w aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich. Ratusz przekazał, że podróżni przy zakupie biletów okresowych za jej pośrednictwem otrzymają 10 procent zniżki. Promocja będzie obowiązywać od początku września do końca listopada, z możliwością jej przedłużenia.

"Koleje Mazowieckie cały czas inwestują w zakup nowoczesnych pojazdów. Ostatnio został zakończony rekordowy kontrakt na dostawę 61 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ER160 FLIRT. Nowe pociągi są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przewozu wózków dziecięcych czy rowerów. Zostały wyposażone w nowoczesne toalety, klimatyzację oraz defibrylatory" - podkreślił ratusz w komunikacie. Jak dodał, kursują one na trasach: Warszawa – Działdowo, Sochaczew – Warszawa – Celestynów, Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki, Czachówek Południowy – Warszawa – Modlin, a także Warszawa – Tłuszcz.

Autor:mg

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl