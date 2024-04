Do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy doszło przed południem, w miniony czwartek, 18 kwietnia. Na ulicę Piłsudskiego w Grójcu pojechał patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zastali zgłaszającego oraz kierowcę toyoty.

"Jak się okazało, zgłaszający, jadąc wcześniej za toyotą, zauważył dziwne zachowanie kierującego. Jechał za nim i przekazywał na bieżąco informacje funkcjonariuszom. W centrum Grójca zajechał drogę podejrzanemu i nie pozwolił mu uciec z miejsca, aż do przybycia patrolu" - opisała sytuację w komunikacie nadkomisarz Agnieszka Wójcik z mazowieckiej policji.

"Trzy promile alkoholu w organizmie"

Mężczyzna usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a także kara pozbawienia wolności do lat 2. Policjanci zatrzymali mu już prawo jazdy, a jego pojazd został odholowany na policyjny parking.

Kiedy policja może skonfiskować samochód?

14 marca weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Zgodnie z nimi samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.