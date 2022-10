37-latka zginęła od ciosów nożem, do aresztu trafił 24-latek. "Ofiara i sprawca nie byli znajomymi ani rodziną"

czytaj dalej

Płoński sanepid wykrył skażenie wody w publicznym wodociągu w gminie Baboszewo na Mazowszu. Zaopatruje on 39 miejscowości, zamieszkiwanych przez ponad pięć tysięcy mieszkańców. Do czasu usunięcia skutków tej sytuacji, woda nie nadaje się do spożycia i innych celów użytkowych. W weekend na terenie gminy będą dostępne mobilne punkty czerpania wody.