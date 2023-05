Ponad 20 tysięcy mieszkańców i żadnego boiska. Przy Nadziei też nie powstanie

Józefosław i Julianów to dwie wsie na terenie gminy Piaseczno. Wsie z nazwy, bo mieszka w nich oficjalnie około 20 tysięcy osób. A nieoficjalne szacunki mówią, że może być ich o kilka tysięcy więcej. Prawie dwa tysiące dzieci z obu miejscowości chodzi do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, wybudowanej z myślą o 700 dzieciach. Tam też jest jedyne w okolicy boisko piłkarskie, a właściwie jego namiastka. Bo w istocie to plac do gry w piłkę ręczną, przykryty cienką warstwą wykładziny. Nie nadaje się do rozgrywania oficjalnych meczów, ani nawet przeprowadzenia porządnego treningu. Dlatego rodzice muszą wozić dzieci do Warszawy, Piaseczna albo innych miejscowości.