Wawer zyska nową ścieżkę rowerową. Jej długość wyniesie prawie dwa kilometry. Trasa poprowadzi ulicą Lucerny od Traktu Lubelskiego do ulicy Patriotów. Powstanie też nowy most nad kanałem Nowe Ujście. Do zaprojektowania inwestycji zgłosiło się dwóch chętnych. Wybrany przez ZDM wykonawca będzie miał na to zadanie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.