Dekoracyjne "goreseciki", kafel ze starego pieca, cegła z Marywilu. Detale kryjące opowieść

Jak ogłosił na Facebooku stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, archiwum to "przede wszystkim składnica elementów wystroju i detalu architektonicznego, który czasami jest demontowany w trakcie remontów". Jak wyjaśnił płytki ceramiczne, sztukaterie czy kafle piecowe "zamiast trafiać na śmietnik, znajdą miejsce na półkach magazynu", a wcześniej przejdą wstępną konserwację. "Archiwum to także opowieść. Dokument. O warszawskiej architekturze, ale też technologiach budowlanych i konserwatorskich. Z tych elementów "składamy" dawne miasto" - napisał Krasucki.

"Świadectwo wysokiego kunsztu rzemiosła i sztuki budowlanej"

Ale, jak zwróciła uwagę, archiwum może mieć też wymiar praktyczny. - Każdy z przedmiotów przechowywanych w archiwum ma swoją bogatą historię. Wszystkie mogą być wykorzystane do celów badawczych, ekspozycyjnych i edukacyjnych, a także posłużyć do odtwarzania historycznych elementów detalu. Niektóre z eksponatów można będzie wykorzystać podczas remontów, na przykład płytki ceramiczne z archiwum mogą uzupełniać posadzki w innych zabytkach - podkreśliła rzeczniczka.

Zbiory będą sukcesywnie powiększane i opisywane na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków . Wkrótce ma się na niej pojawić osobna zakładka Archiwum Warszawskiego Detalu. Mamy nadzieję, że kiedyś będziemy mogli Was także zaprosić do magazynu, gdzie na półkach odkładanie są już oczyszczone i dokładnie opisane artefakty" - napisał Michał Krasucki.

"Gorseciki" z Targowej, dachówka z Poznańskiej, kafel z Radzymińskiej

Póki co miasto zaprezentowało zdjęcia kilku detali. To dekoracyjne płytki posadzkowe, tak zwane "gorseciki" z kamienicy przy ulicy Targowej 12. Podczas prac remontowych część płytek została zachowana w swojej oryginalnej lokalizacji, a pozostałe trafiły do Archiwum Warszawskiego Detalu. Pokazano także ceramiczną osłonę kabli elektrycznych prowadzonych w ziemi z parku im. płk. Jana Szypowskiego "Leśnika". Odkopano je podczas prac ziemnych w parku. Uwagę zwracają także dachówka z łupka (fragment oryginalnego poszycia dachowego z kamienicy przy Poznańskiej 21) i ceramiczny kafel z pieca znajdującego się pierwotnie w kamienicy przy Radzymińskiej 63. Jest też cegła odnaleziona w trakcie prac ziemnych na placu Teatralnym. Zdaniem urzędników, to najprawdopodobniej relikt kompleksu Marywil, który stał tu przed powstaniem Teatru Wielkiego.