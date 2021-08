Burza powaliła drzewa. "Jedno z nich spadło na plac zabaw"

We wtorek rano stołeczna straż pożarna podsumowała wieczorne i nocne interwencje związane z burzą. - Burza zaczęła się około godziny 19 w poniedziałek. Wtedy zaczęły spływać pierwsze zgłoszenia, najwięcej z dzielnic: Włochy, Ursus i Bemowo, które zostały najbardziej zalane. Potem burza przeszła nad Mokotowem, centrum i Pragą, ale tam było mniej zgłoszeń. Trwało to około trzech, czterech godzin, później spływały jeszcze pojedyncze zgłoszenia. Strażacy do późnych godzin nocnych usuwali skutki burzy. W sumie mieliśmy ponad 200 interwencji na terenie całej Warszawy - informował Michał Konopka. Zastrzegł, że warszawska straż nie odnotowała zdarzeń, w których ucierpieliby ludzie.