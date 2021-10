Tramwaj na Kasprzaka: po roku mogą rozstrzygnąć przetarg, siódme odwołanie oddalone

Tramwaje Warszawskie poinformowały, że Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła ostatnie, siódme, odwołanie w przetargu na tramwaj na Kasprzaka. Tramwajarze niebawem będą mogli podpisać umowę na realizację prac. Czekali na to ponad rok. To nie jedyna inwestycja w stolicy, którą opóźniły liczne odwołania składane przez potencjalnych wykonawców.

Na rozstrzygnięcie przetargu na tramwaj na Kasprzaka trzeba było czekać ponad rok Do ogłoszonego latem 2020 konkursu stanęło siedem firm, a sześć z nich złożyło oferty zbliżone do zaplanowanego budżetu, który wynosił nieco ponad 240 milionów złotych brutto. W postępowaniu przewidziano jednak aukcję elektroniczną. Ta odbyła się w czerwcu. Na prowadzenie wysunął się wówczas Budimex, ale ostatecznie ta firma nie przedłużyła wadium. Drugą najkorzystniejszą ofertę złożył Strabag (pierwotnie proponował kwotę 260,6 milionów złotych, ale w trakcie aukcji zszedł o ponad 50 milionów - do 205,4 mln zł brutto). Tramwajarze mieli podpisać z firmą umowę po 2 września, gdy minął termin na składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, ale to niestety znowu się pojawiło.