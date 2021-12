Wybudują łącznik od stacji metra do przystanku kolejowego na Pradze

ZDM we własnym zakresie opracował projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego, który połączy wejście do stacji metra Szwedzka z przystankiem kolejowym Warszawa Targówek. Projekt jest realizowany przez miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. "Prace rozpoczynamy niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, aby móc zakończyć je jak najszybciej. Inwestycja na granicy Pragi i Targówka realizowana jest również na granicy jesieni i zimy. Szybkość prac i termin ich zakończenia zależy w dużej mierze do pogody. Roboty nie powodują utrudnień w ruchu" - zapewniają stołeczni drogowcy.