Nowy tramwaj wyruszył na regularną trasę. Wiemy, na której linii będzie się pojawiał

We wtorek pierwszy ze 123 tramwajów marki Hyundai rozpoczął regularne kursowanie. Inauguracyjny przejazd z pasażerami odbył się na linii 17.

Jeszcze w tym roku na tory wyjedzie kolejny

Jak przekazał stołeczny ratusz, w Warszawie jest już siedem ze 123 zamówionych od koreańskiego Hyundaia 123 tramwajów. "Jeszcze w tym roku na trasę powinien wyjechać kolejny tramwaj. Tramwajarze są gotowi, by od pierwszego kwartału odbierać od producenta od sześciu do ośmiu tramwajów w ciągu miesiąca. Kolejne pojazdy na ulicach Warszawy będą pojawiać się w sukcesywnie w 2022 roku" - podano w komunikacie.

W ramach zamówienia do stolicy przyjadą trzy rodzaje tramwajów o różnej długości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Najdłuższe z nowych wagonów będą miały prawie 33 metry, czyli o 2,5 metra więcej niż pozostałe składy niskopodłogowe. Przewidziano w nich miejsca dla 240 pasażerów. Po zrealizowaniu zamówienia na wszystkie 123 tramwaje do końca kwietnia 2023 Warszawa będzie mieć 430 składów niskopodłogowych, co będzie stanowić około 70 procent całego taboru tramwajowego.