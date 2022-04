Wszedł na ambonę z głośnikiem. Z wiernymi zaśpiewał ukraińską pieśń

- Dlaczego akurat ta piosenka? Jak pewnie zauważyliście, nie jest to piosenka wielkanocna. To ludowa pieś ukraińska o kalinie czerwonej, która się pochyliła, ale podniosła - tłumaczy w kazaniu Wojciech Drozdowicz. - Kiedy tak sobie myślę, co wam krótko powiedzieć, zanim zaczniemy tańczyć przed kościołem, to myślę sobie, że śmierć Chrystusa zamyka jakieś drzwi, jakiś etap życia (...) Zmartwychwstanie to taka chwila, że w nasze serca wkrada się nadzieja otucha. Jak Chrystus zmartwychwstał, my też zmartwychwstaniemy w stronę życia wiecznego, ale też w wymiarze czystko świeckim - jak w tej "Czerwonej kalinie" - drzewo pochyłe, które ginęło, nagle się podnosi - tłumaczy z ambony. Na koniec "Czerwoną kalinę" zgromadzeni w bielańskim kościele odśpiewują jeszcze raz.