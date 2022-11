Nocny pożar mieszkania na Bemowie

czytaj dalej

Zastępczyni RPO komentowała w sobotę w TVN24 zatrzymanie Obywateli RP podczas marszu narodowców w Warszawie. Jak mówiła Hanna Machińska, grupa "stała na trawniku, nie na trasie marszu", a manifestujący w żaden sposób nie przeszkadzali w pochodzie. - Osoby te miały transparent z napisem "Nacjonalizm to nie patriotyzm" - stwierdziła Machińska. Jej zdaniem był to "cichy protest". - Pierwsza moja reakcja to było zapewnienie im możliwości skorzystania z toalety - opowiedziała.