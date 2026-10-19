Załamanie pogody w Hiszpanii. Ludzie uciekali na dachy budynków

Służby ratują ludzi z dachów w mieście Oliva w prowincji Walencja Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Manuel Bruque

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Burza Adam, związana z niżem typu DANA, utrzymywała się w Hiszpanii już od paru dni, ale swoje apogeum osiągnęła w niedzielę. Skala zjawiska jest ogromna - woda występowała z koryt rzek i zalewała drogi, a ulice zamieniły się w potoki. Media poinformowały o śmierci czterech osób: trzy utonęły w Walencji, a jedna, porwana przez potok, zginęła w miejscowości Cabrera de Mar w prowincji Barcelona w Katalonii.

Ludzie czekali na ratunek na dachach

W miejscowości Forna w prowincji Alicante w ciągu ponad 48 godzin spadło ponad 700 litrów deszczu na metr kwadratowy. Szczególnie intensywne opady odnotowano między godziną 22 w niedzielę a 8 rano w poniedziałek - było to 550 l/mkw. Walenckie Stowarzyszenie Meteorologiczne (AVAMET) wskazuje, że to "historyczny epizod pogodowy".

Jednym z miast w prowincji Alicante najbardziej dotkniętych przez ulewy jest Pego. W rozmowie z radiem A Punt jego burmistrz Enrique Moll powiedział, że woda zalała wiele piwnic i garaży, a ludzie uciekali na dachy, czekając na ratunek. Dodał, że miasto zostało odcięte od świata, a problem z dotarciem do niego miały nawet ciężkie pojazdy służb.

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Katastrofalne ulewy w Hiszpanii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AGUSTIN BATALLA

"Ludzie spali, a woda wlewała się przez okna"

W prowincji Walencja w nadmorskim mieście Oliva drogi zostały całkowicie zalane, a woda rozlała się na sąsiednie pola. W ciągu 24 godzin suma opadów osiągnęła tam 635 l/mkw.

- Wiedzieliśmy, że będzie padać, ustawiliśmy worki z piaskiem i bariery (...). Najgorzej było wczesnym rankiem - ludzie spali, a woda wlewała się przez okna - relacjonował w poniedziałek Jose Domingo Peiro, który w poniedziałek rano był w domu z żoną i córką. - Mieszkańcy parterów zaczęli krzyczeć, nie spodziewali się, że po przebudzeniu ich domy będą zalane - opisywał w rozmowie z redakcją portalu 20Minutos.

W poniedziałek służby w regionie Walencji ewakuowały około 500 osób z zalanych budynków, w tym za pomocą helikopterów. Przed południem władze nakazały około 850 tysiącom mieszkańcom ponad 145 gmin pozostanie w domach. W godzinach popołudniowych, gdy sytuacja się uspokoiła, ograniczenia w poruszaniu się utrzymano w ośmiu gminach.

Powodzie w Walencji Źródło: ENEX

Utrudnienia na lotniskach

Adam doprowadził do utrudnień w ruchu lotniczym. Na lotnisku na Ibizie na Balearach w niedzielę w ciągu 24 godzin spadły ponad 173 l/mkw. To najwyższy wynik w historii pomiarów prowadzonych od 1944 roku. W związku z załamaniem pogody na lotniskach na Ibizie oraz Majorce przekierowywano i odwoływano loty.

Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET) utrzymuje w poniedziałkowy wieczór pomarańczowy alarm przed ulewami dla prowincji Alicante oraz większości Katalonii. W wielu innych rejonach ważne są żółte ostrzeżenia. Władze apelują do mieszkańców, by trzymali się z dala od rzek i wąwozów oraz przenieśli się na wyższe piętra, jeśli woda dostanie się do domów.

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