Lód pękł pod kotem. To, że żyje, jest "cudem od początku do końca"

Sporo szczęścia miał kot z Massachusetts, który we wtorek znalazł się na środku zamarzniętego jeziora. W pewnym momencie pod zwierzakiem załamał się lód. Na pomoc ruszyli mu świadkowie, którzy wskoczyli do łódki i w ostatniej chwili wyciągnęli go z lodowatej wody.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano na jeziorze Nabnasset Pond w hrabstwie Westford. Lokalna policja otrzymała telefon od spanikowanej kobiety, która zauważyła kota balansującego na krze na tafli zbiornika. Zwierzak znajdował się ponad 10 metrów od brzegu i wydawał się wyraźnie zaniepokojony, krążąc po niewielkim kawałku lodu.

W ostatniej chwili

Na szczęście sytuację zauważyli dwaj inni świadkowie. Nie zastanawiając się dłużej, jeden z mężczyzn wsiadł do pozostawionej w pobliżu łódki wiosłowej, a drugi wypchnął go jak najdalej na jezioro. Rozbijając kry lodowe za pomocą łopaty, świadek dotarł do kota i zabrał go na pokład łodzi. Zwierzak został zabrany do domu, wytarty i owinięty w koce.