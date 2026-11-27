"Bardzo niecodzienny widok". Nagranie z autostrady
Tegoroczne Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych jest trudnym czasem dla kierowców. Przez znaczną część kraju przetacza się potężna burza przynosząca ulewy i silny wiatr. W najgorszym momencie niemal milion odbiorców nie miało prądu, a na drogach zrobiło się niebezpiecznie.
Ciężarówka wpadła w poślizg i zawisła na wiadukcie
O tym, jak trudne warunki na drogach panowały w czwartek, przekonał się w godzinach popołudniowych jeden z kierowców ciężarówki. Pojazd wpadł w poślizg na autostradzie międzystanowej numer 75 w okolicach miasta Toledo w stanie Ohio. Przyczepa auta została zablokowana między bocznym zjazdem a dalszą częścią autostrady. Zdarzenie zarejestrowała kamera Wydziału Transportu Ohio (ODOT).
>>> CZYTAJ TEŻ: Wypadki i korki na ulicach Wiednia. "Pługi śnieżne również utknęły"
Jak przekazała lokalna telewizja WTVG, powołując się na miejscową straż pożarną, ciężarówka przewoziła pocztę. Służby skierowały pojazd z powrotem na jezdnię, a następnie go odholowały. Nikt nie został ranny. Straż pożarna przypuszcza, że do wypadku doszło, ponieważ kierowca stracił kontrolę nad pojazdem z powodu silnego wiatru i deszczu.
W mediach społecznościowych przedstawiciele ODOT napisali, że wypadek był "bardzo niecodziennym widokiem". Podziękowali służbom ratowniczym za pomoc "nawet w święto, gdy jest zimno i pada deszcz".