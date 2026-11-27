Świat "Bardzo niecodzienny widok". Nagranie z autostrady Krzysztof Posytek |

Ciężarówka zablokowała się między bocznym zjazdem a dalszą częścią autostrady Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Tegoroczne Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych jest trudnym czasem dla kierowców. Przez znaczną część kraju przetacza się potężna burza przynosząca ulewy i silny wiatr. W najgorszym momencie niemal milion odbiorców nie miało prądu, a na drogach zrobiło się niebezpiecznie.

Ciężarówka wpadła w poślizg i zawisła na wiadukcie

O tym, jak trudne warunki na drogach panowały w czwartek, przekonał się w godzinach popołudniowych jeden z kierowców ciężarówki. Pojazd wpadł w poślizg na autostradzie międzystanowej numer 75 w okolicach miasta Toledo w stanie Ohio. Przyczepa auta została zablokowana między bocznym zjazdem a dalszą częścią autostrady. Zdarzenie zarejestrowała kamera Wydziału Transportu Ohio (ODOT).

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Jak przekazała lokalna telewizja WTVG, powołując się na miejscową straż pożarną, ciężarówka przewoziła pocztę. Służby skierowały pojazd z powrotem na jezdnię, a następnie go odholowały. Nikt nie został ranny. Straż pożarna przypuszcza, że do wypadku doszło, ponieważ kierowca stracił kontrolę nad pojazdem z powodu silnego wiatru i deszczu.

W mediach społecznościowych przedstawiciele ODOT napisali, że wypadek był "bardzo niecodziennym widokiem". Podziękowali służbom ratowniczym za pomoc "nawet w święto, gdy jest zimno i pada deszcz".