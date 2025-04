"Nagle zdali sobie sprawę, że są w sytuacji zagrożenia"

"Woda podnosiła się przez cały dzień"

Wzrost stanu wody był zauważalny w mieście Cincinnati w stanie Ohio oraz na jego przedmieściach. W położonej pod miastem wiosce New Richmond 25 domów i przedsiębiorstw zostało ewakuowanych przed burzą. Urzędnicy publiczni, ratownicy i wolontariusze pomogli mieszkańcom i właścicielom firm zabezpieczyć swój dobytek. Niektórzy przyrównywali obecną sytuację do tej z 1997 roku, kiedy to w mieście doszło do jednej z najgorszych powodzi w historii.