USA. Gatunek bielika z Azji przyleciał do Stanów Zjednoczonych

Bieliki olbrzymie należą do najcięższych bielików na świecie, ważą od 5 do 9 kilogramów i mają rozpiętość skrzydeł do 2,5 metra.

Bieliki olbrzymie są uznawane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody za gatunek narażony. Są one dość łatwe do zidentyfikowania: mają jasny, pomarańczowy dziób oraz charakterystyczne skrzydła z białymi krawędziami.

Bielik tak daleko od domu

Co takiego się stało, że to majestatyczne stworzenie znalazło się tak daleko od swojego domu? Nie jest to zachowanie niespotykane. Czasami jest to spowodowane czynnikami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatyczne czy utrata siedlisk - te wypychają ptaki poza obszar naturalnego występowania. Zdaniem eksperta, w przypadku tego osobnika, który błąkał się tak długo, jest mało prawdopodobne, aby wrócił do domu.