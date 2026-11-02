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Ulice zamieniły się w rzeki. Agneta uderza w Grecję

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Skumulowane sumy opadów do niedzieli przez niż Agneta
Prognozowane opady w Grecji
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Wetter3
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Południe Europy znalazło się pod wpływem niżu Agneta, który przynosi intensywne opady i burze. W Grecji żywioł doprowadził już do podtopień i interwencji służb. Mieszkańcy Rodos otrzymali ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, niż Agneta przynosi ulewne deszcze na południu Europy, a w najbliższych trzech dniach strefa intensywnych opadów obejmie Włochy, Grecję i zachodnie wybrzeże Turcji. Później w kierunku Sycylii, Krety oraz kontynentalnej Grecji napłynie kolejny niż.

- Do niedzieli średnie sumy skumulowanych opadów przekroczą w basenie śródziemnomorskim 100 litrów na metr kwadratowy - wyjaśniła Unton-Pyziołek. Dodała też, że objęta wyżem środkowa Europa, choć pod chmurami, może obecnie liczyć tylko na symboliczny deszcz.

Skumulowane sumy opadów do niedzieli związane z niżem Agneta
Skumulowane sumy opadów do niedzieli związane z niżem Agneta
Źródło zdjęcia: Wetter3

Choć szczyt aktywności Agnety wciąż przed nami, część Grecji już odczuwa skutki obecności niżu. W poniedziałek w kilku regionach kraju intensywne opady i burze doprowadziły do powodzi błyskawicznych.

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Mieszkańcom wysłano komunikaty ostrzegawcze

Trudna sytuacja panuje na wyspach Morza Egejskiego. Na Rodos mieszkańcy otrzymali alerty systemu 112 przed podnoszącym się poziomem wody i zagrożeniem powodziowym w rejonie Archangelos. Służby ochrony ludności apelowały o ograniczenie przemieszczania się i przestrzeganie zaleceń władz. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto też szkoły w gminach Archangelos i Afandu.

W Heraklionie na Krecie ciągłe opady deszczu utrudniły ruch, ponieważ w wielu miejscach drogi zostały zalane. Lokalnie spadło tyle deszczu, że ulice zmieniły się w rwące potoki.

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Strażacy interweniowali dziesiątki razy

Na wyspie Samos centrum operacyjne straży pożarnej odebrało 28 zgłoszeń. Ratownicy przeprowadzili tam 10 akcji, głównie związanych z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i domów. Do akcji służby ruszyły też na wyspach archipelagu Dodakanezu - na Rodos i Kalimnos. Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew i usuwania wody, ale podczas jednej z akcji ewakuowano dwie osoby.

Grecka Krajowa Służba Meteorologiczna (EMY) ostrzegła przed ulewnymi opadami deszczu i burzami, które mają utrzymywać się do wtorku. Lokalnie może też spaść grad. Największe zagrożenie dotyczy przede wszystkim zachodniej i północnej części kraju oraz wschodniej części Morza Egejskiego. Zła pogoda spodziewana jest również w Turcji oraz Włoszech.

Źródło: tvnmeteo.pl, Ekathimerini, Neakriti
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Tagi:
GrecjaKretaulewy
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