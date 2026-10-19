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Stambuł w deszczu, jaki nie padał od 80 lat. Są ofiary śmiertelne

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Powodzie w Stambule
Załamanie pogody w Stambule
Źródło wideo: Cihan/@cihan_att./Reuters
Źródło zdj. gł.: Omer Urer/Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP
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Do ośmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Stambule i okolicach. Miasto nawiedziły najobfitsze opady od przeszło 80 lat. Władze otrzymały tysiące zgłoszeń o szkodach.

W zeszłym tygodniu okolice Stambułu nawiedziły intensywne opady deszczu, które doprowadziły do powodzi. Zapanował chaos komunikacyjny, zarówno na drogach, jak i na lotniskach. Woda zalała ponad tysiąc budynków. W czwartek gubernator Stambułu Davut Gul mówił o trzech ofiarach śmiertelnych powodzi.

Turcja. Powodzie zabiły łącznie osiem osób

W poniedziałek gubernator przekazał, że w wyniku ataku żywiołu w Stambule i okolicach zginęło łącznie osiem osób. Ciało czwartej ofiary śmiertelnej znaleziono w piątek, a piątej w niedzielę - poinformowała agencja prasowa Anadolu.

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Siódma i ósma ofiara to osoby, które zginęły w graniczącej ze Stambułem prowincji Kocaeli. O szczegółach tragedii pisze portal Ajans News. W sobotę wieczorem woda zmyła samochód, którym podróżowały trzy osoby. Kierowcy udało się złapać drzewa, ale pasażerowie zostali porwani przez nurt i zginęli. Służby znalazły ich ciała - jedno kilka kilometrów od miejsca, w którym doszło do zdarzenia.

Powodzie w Stambule
Powodzie w Stambule
Źródło zdjęcia: Omer Urer/Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP

Najobfitsze opady od ponad 80 lat

Według władz środowe opady deszczu w Stambule były najobfitsze od 1942 roku. Wywołały nagłe powodzie, które porywały samochody i ludzi oraz zalały niektóre dzielnice tonami błota. Do poniedziałku władze otrzymały około 20 tysięcy zgłoszeń o stratach materialnych.

- Na razie ustalono, że około dwa tysiące mieszkań i około 900 firm poniosło szkody - oznajmił Gul. Zniszczeniu uległa także infrastruktura i plony.

Źródło: PAP, Ajans News, Euronews
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Tagi:
TurcjaPowódźStambułdeszczulewy
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