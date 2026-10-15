Świat Trutka na ślimaki w curry koleżanki z pracy. 43-latka odpowie przed sądem Damian Dziugieł |

Niebieskie smoki to jadowite ślimaki Źródło wideo: Wikipedia Źródło zdj. gł.: Chef Benjamin Lucas/Shutterstock

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Jak przekazała w czwartek policja ze stanu Australia Zachodnia, do zdarzenia miało dojść 12 lutego 2026 w dzielnicy Perth - Oldbury. 58-latka przyniosła do pracy curry i poczęstowała nim swoich współpracowników. Ci zjedli posiłek podczas porannej przerwy na herbatę.

Kiedy kobieta wróciła w porze lunchu, aby dokończyć to, co zostało z posiłku, w jedzeniu znalazła jasnozielone grudki. Po spróbowaniu potrawy zaczął drętwieć jej język. 58-latka przekazała posiłek służbom. Te zidentyfikowały "dodatek" do curry jako granulki do zwalczania ślimaków zawierające metaldehyd. Spożycie go grozi nawet śmiercią.

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Śledztwo trwało kilka miesięcy

Śledztwo w tej sprawie trwało kilka miesięcy i pozwoliło ustalić, kto mógł być odpowiedzialny za dodanie trujących granulek do curry. Oskarżona o to została 43-letnia kobieta, która pozostawała w osobistej relacji z poszkodowaną.

Ustalenia policji wskazują na to, że 43-latka udała się do magazynu ze środkami chemicznymi, a następnie wróciła do pomieszczenia socjalnego, w którym znajdowało się curry. Według śledczych to wtedy dodała do niego szkodliwą substancję.

Kobiecie postawiono zarzut bezprawnego działania z zamiarem wyrządzenia krzywdy w postaci narażenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa innej osoby. Rozprawa jest zaplanowana na 5 listopada.

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