"Święto Potopu" z brakiem wody. Wszystko przez suszę

Cypr zmaga się z ogromną suszą. Poziom wody w zbiornikach retencyjnych niebezpiecznie maleje, co widać na zdjęciach satelitarnych. Kurczące się zasoby wody nie pozostały bez wpływu na obchody ważnego dla mieszkańców Cypru święta.

Unijne centrum monitorowania Ziemi Copernicus udostępniło zdjęcia satelitarne zbiornika retencyjnego Asprokremmos w południowo-zachodniej części Cypru. Obrazy wykonane 6 czerwca 2024 roku i 3 czerwca 2025 roku pokazują znaczne zmniejszenie zasięgu wód powierzchniowych. Na zdjęciach widać również, że zbiornik jest obecnie płytszy, a otaczające go pola wydają się znacznie bardziej suche.

Jak podał portal philenews.com, to nie jedyny zbiornik dotknięty przez suszę. Poziomy wody na 108 zaporach na wyspie osiągnęły krytycznie niski poziom. Urzędnicy ostrzegają, że miasta Limassol i Pafos już mają trudności z zaspokojeniem dziennego zapotrzebowania na wodę pitną, a jeśli susza będzie się utrzymywać, w 2026 roku mogą nastąpić przerwy w dostawach wody.

Fala upałów nad Cyprem

Z powodu kurczących się zasobów wody na Cyprze minister rolnictwa Maria Panayiotou apelowała do organizacji samorządowych i władz gmin o monitorowanie zużycia wody podczas Zielonych Świątków, które w tym roku obchodzone są na Cyprze w dniach 7-9 czerwca. Świętowaniu tradycyjnie towarzyszą bitwy na wodę i inne zabawy związane z jej zużyciem. Najwięcej z nich odbywa się w poniedziałek po Zielonych Świątkach, w Kataklysmos, co oznacza "Święto Potopu".

Panayiotou nie wzywała do całkowitego zakazu świętowania, prosiła natomiast o odpowiedzialne świętowanie i poinformowanie obywateli o konieczności unikania działań, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego zużycia wody.

Oszczędne korzystanie z wody może być trudne ze względu na warunki atmosferyczne. Na wyspie panuje bowiem fala upałów, przynosząca temperatury do 38 stopni Celsjusza w regionach centralnych. Zgodnie z prognozami skwar ma utrzymać się co najmniej do piątku.