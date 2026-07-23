Argentyna. Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
Argentyńska prowincja Mendoza, położona w Andach przy granicy z Chile, zmaga się ze śnieżycami. Jak przekazały lokalne media, zaspy sięgały trzech metrów. Zablokowanych zostało wiele dróg.
Śnieżyce w Argentynie. Kilkaset ciężarówek na postoju
Do poważnych utrudnień doszło na międzynarodowym przejściu Cristo Redentor. W wyniku śnieżycy na niemal tydzień utknęło tam około 600 ciężarówek. Kierowcy pochodzący z różnych krajów Ameryki Południowej, zaparkowali swoje pojazdy i czekali, aż służby ponownie otworzą przejście przez górską przełęcz. Mogli liczyć na pomoc w postaci jedzenia i wody dostarczanych przez od żandarmerię oraz związki zawodowe kierowców.
- Jestem tu od dwóch tygodni. Mróz to dla mnie nowe doświadczenie, zmagam się z nim razem z mężem. To rodzaj zimna, jakiego nigdy wcześniej nie czułam, którego, szczerze mówiąc, nawet nie znałam - opowiadała Liliane Salvador, Brazylijka podróżująca razem z mężem.
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Dla lokalnych mieszkańców to nie pierwszyzna
Ze skutkami śnieżyc zmagali się także mieszkańcy Mendozy. Lokalna gazeta "Diario El Sol" rozmawiała z mieszkańcem miejscowości Penitentes Mario Gonzalezem. Mężczyzna opowiadał, że zaczęło sypać w połowie lipca i w ten sposób uzbierało się dwa i pół metra śniegu. Razem z innymi mieszkańcami wykopał tunel, który zabezpieczył plandeką, aby śnieg znów go nie zasypał.
Dla Gonzaleza tegoroczna śnieżna zima to jednak nie pierwszyzna. Wcześniej mężczyzna mieszkał w Las Cuevas, innej miejscowości w Mendozie, gdzie pewnego roku w zaledwie dwa dni spadły aż trzy metry śniegu. - Byliśmy wtedy odcięci od świata przez 15 dni - przyznał Gonzalez.
Nie zapowiada się na to, by tegoroczny atak zimy w Mendozie miał się prędko skończyć. Według prognoz śnieg i niskie temperatury są spodziewane w kolejnych dwóch tygodniach.