Świat Argentyna. Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców Krzysztof Posytek |

Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Argentyńska prowincja Mendoza, położona w Andach przy granicy z Chile, zmaga się ze śnieżycami. Jak przekazały lokalne media, zaspy sięgały trzech metrów. Zablokowanych zostało wiele dróg.

Śnieżyce w Argentynie. Kilkaset ciężarówek na postoju

Do poważnych utrudnień doszło na międzynarodowym przejściu Cristo Redentor. W wyniku śnieżycy na niemal tydzień utknęło tam około 600 ciężarówek. Kierowcy pochodzący z różnych krajów Ameryki Południowej, zaparkowali swoje pojazdy i czekali, aż służby ponownie otworzą przejście przez górską przełęcz. Mogli liczyć na pomoc w postaci jedzenia i wody dostarczanych przez od żandarmerię oraz związki zawodowe kierowców.

- Jestem tu od dwóch tygodni. Mróz to dla mnie nowe doświadczenie, zmagam się z nim razem z mężem. To rodzaj zimna, jakiego nigdy wcześniej nie czułam, którego, szczerze mówiąc, nawet nie znałam - opowiadała Liliane Salvador, Brazylijka podróżująca razem z mężem.

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Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek Źródło zdjęcia: Reuters

Dla lokalnych mieszkańców to nie pierwszyzna

Ze skutkami śnieżyc zmagali się także mieszkańcy Mendozy. Lokalna gazeta "Diario El Sol" rozmawiała z mieszkańcem miejscowości Penitentes Mario Gonzalezem. Mężczyzna opowiadał, że zaczęło sypać w połowie lipca i w ten sposób uzbierało się dwa i pół metra śniegu. Razem z innymi mieszkańcami wykopał tunel, który zabezpieczył plandeką, aby śnieg znów go nie zasypał.

Dla Gonzaleza tegoroczna śnieżna zima to jednak nie pierwszyzna. Wcześniej mężczyzna mieszkał w Las Cuevas, innej miejscowości w Mendozie, gdzie pewnego roku w zaledwie dwa dni spadły aż trzy metry śniegu. - Byliśmy wtedy odcięci od świata przez 15 dni - przyznał Gonzalez.

Nie zapowiada się na to, by tegoroczny atak zimy w Mendozie miał się prędko skończyć. Według prognoz śnieg i niskie temperatury są spodziewane w kolejnych dwóch tygodniach.