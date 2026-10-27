Jest tak źle, że autobus tlenowy wyjechał na ulice
Od wielu tygodni w Indonezji trwa walka z najintensywniejszymi od ponad dekady pożarami lasów. Miejscami sytuacja jest naprawdę zła. Władze miasta Palangka Raya w prowincji Kalimantan Środkowy na wyspie Borneo wysłały na ulice autobus wyposażony w butle z tlenem. Podróżujący nim personel medyczny oferuje cierpiącym mieszkańcom możliwość podłączenia się na 5-10 minut do małej rurki tlenowej, która pozwoli im poczuć ulgę.
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Taki autobus jest jedynie doraźnym rozwiązaniem problemu, jednak pozwala nieść pomoc osobom wykluczonym komunikacyjnie i niebędącym w stanie pokonywać wielu kilometrów dzielących ich od placówek medycznych.
350 tysięcy osób z problemami układu oddechowego
Długotrwałe wdychanie zanieczyszczonego powietrza naraziło wielu mieszkańców Indonezji na poważne problemy zdrowotne. Od sierpnia do 25 października aż 350 tysięcy osób miało kłopoty z oddychaniem. Tylko w Kalimantanie Środkowym było to 31 tys. osób.
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