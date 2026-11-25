Świat Quendy stoczyły walkę na drodze. Niezwykłe nagranie Krzysztof Posytek |

Quendy stoczyły walkę na australijskiej drodze Źródło wideo: Australia Wildlife Conservancy/TMX/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Australia Wildlife Conservancy/TMX/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Blair Skerman z zajmującej się ochroną zagrożonych gatunków organizacji non-profit Australian Wildlife Conservancy (AWC) wracał z rutynowej kontroli ogrodzenia w rezerwacie dzikiej przyrody Karakamia w stanie Australia Zachodnia. Nagle dostrzegł na drodze coś, czego zupełnie się nie spodziewał.

Natknął się na walczące quendy

Była to walka dwóch quend, jak zwyczajowo nazywa się w Australii niewielkie torbacze z gatunku Isoodon fusciventer. - Byłem bardzo zaskoczony, gdy zobaczyłem tę wdającą się w bójkę parę - przyznał Skerman. Powiedział, że widywał wcześniej quendy robiące szalone rzeczy, ale nigdy coś takiego. - Z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj są nieśmiałe i rozbiegają się, gdy tylko dostrzegą zbliżającego się człowieka, ale okazuje się, że nie są tak urocze i milutkie, jak mi się wydawało - dodał.

Skerman obserwował pojedynek, licząc na to, że niebawem się zakończy, ale nic takiego nie miało miejsca. - Biły się na środku drogi prowadzącej obok rezerwatu i nie mogłem przejechać obok nich. W końcu musiałem wyjść z samochodu i podejść do nich - opowiadał. Na jego widok quendy uciekły na pobocze, gdzie... kontynuowały starcie.

Quendy stoczyły walkę na australijskiej drodze Źródło zdjęcia: Australia Wildlife Conservancy/TMX/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Niecodzienna obserwacja

Bryony Palmer, ekolożka zajmująca się dziką przyrodą w AWC, stwierdziła, że spory terytorialne między quendami są powszechnym zjawiskiem. Możliwość obserwacji i sfilmowania takiego zdarzenia to jednak rzadka sytuacja. Quendy są aktywne głównie nocą i przez większość czasu ukrywają się w gęstej roślinności.

- To nagranie jest niesamowite. Obserwowanie pary quend w trakcie walki na drodze i w ciągu dnia to coś niespotykanego. To samotnicze zwierzęta, które zazwyczaj spotykają się tylko w okresie rozrodczym, więc możliwości obserwacji bezpośrednich interakcji między osobnikami są już i tak ograniczone - wyjaśniła Palmer.

Choć quendy przypominają gryzonie, są torbaczami i bliżej im do kangurów. Nie są obecnie uznawane za gatunek zagrożony wyginięciem. W Australii Zachodniej zostały jednak sklasyfikowane jako rzadkie, bliskie zagrożenia i wymagające monitorowania.