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Prognoza na zimę dla USA. Co przyniesie El Nino

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Zima w Nowym Jorku
El Nino - jakie są konsekwencje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Amerykańska Narodowa Administracja do spraw Oceanów i Atmosfery opublikowała prognozę na zimę. Wynika z niej, że duży wpływ na pogodę w Stanach Zjednoczonych będzie miało zjawisko El Nino. W niektórych rejonach kraju przyniesie ono burze i ulewy, a w innych - warunki suchsze niż zwykle.

W tym roku rozwinęło się wyjątkowo silne El Nino. To naturalne zjawisko pogodowe, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Jego szczyt przypadnie najprawdopodobniej na grudzień.

El Nino kształtuje pogodę w wielu rejonach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. Ogrzanie wód Pacyfiku dostarcza do atmosfery energii wpływającej na cyrkulację atmosferyczną. Ta energia potrafi przesunąć prąd strumieniowy (ang. jet stream) bardziej na południe oraz zaburzyć wir polarny. W efekcie na południu USA jest bardziej mokro niż zwykle, podczas gdy na północy panują suchsze warunki.

Tutaj będzie więcej burz i opadów

Amerykańska Narodowa Administracja do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA) opublikowała w czwartek prognozę na zimę, w której widać wpływ anomalii. Według ekspertów w większości USA zima będzie łagodniejsza i bardziej deszczowa niż zwykle, choć niekoniecznie mniej śnieżna.

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Ze względu na rekordowo wysoką temperaturę oceanów synoptycy spodziewają się wielu silnych burz, które przyniosą obfite opady na zachodnim wybrzeżu i w południowej połowie kraju. Szczególnie narażona na ich wystąpienie jest Floryda.

Meteorolog NOAA Jon Gottschalk powiedział, że część burz może skręcać na północny wschód i wędrować wzdłuż wschodniego wybrzeża, przynosząc ulewy i śnieżyce do największych miast regionu, takich jak Nowy Jork czy Boston. - Burze te mogą być bardzo silne - dodał Gottschalk.

Opady w USA podczas zimy 2026-2027
Opady w USA podczas zimy 2026-2027
Źródło zdjęcia: NOAA

Ogłosili stan wyjątkowy

Jednym ze stanów najsilniej dotkniętych przez El Nino ma być Kalifornia - według wyliczeń NOAA opady mają być tam znacznie wyższe niż zazwyczaj. W związku ze zwiększonym ryzykiem powodzi, silnych podmuchów wiatru i śnieżyc gubernator Gavin Newsom jeszcze we wrześniu ogłosił stan wyjątkowy w całej Kalifornii.

- Chociaż większe prawdopodobieństwo deszczu i śniegu może przynieść ulgę obszarom dotkniętym suszą, zbyt duża ilość opadów na suchej glebie może wywoływać niszczycielskie powodzie i lawiny błotne - wyjaśnił Ken Graham, dyrektor amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS).

Stan wyjątkowy w Kalifornii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stan wyjątkowy w Kalifornii

Według NOAA w niektórych rejonach północnych Stanów Zjednoczonych zima ma być bardziej sucha i łagodniejsza niż zwykle. Takie warunki nie będą sprzyjać opadom śniegu. Na mniejszą ilość białego puchu wpływa także ocieplenie klimatu. Organizacja non-profit Climate Central podaje, że w porównaniu z 1970 rokiem mniej śniegu pada na dwóch trzecich terytorium USA.

Źródło: CNN, NOAA
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Tagi:
USAZimaEl Nino i La Nina
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