Świat Prawie -5 stopni pod Brukselą. Tak zimno nie było tam od 28 lat Matylda Dziechcińska |

Belgia gotowa na zimę i święta Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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W piątek koło godziny 7 w gminie Uccle pod belgijską stolicą odnotowano -4,9 stopnia Celsjusza. O pomiarze poinformował w mediach społecznościowych belgijski meteorolog David Dehenauw z Królewskiego Instytutu Meteorologicznego (KMI).

Prawie 5 stopni mrozu pod Brukselą

Tak niska wartość w tym miejscu w listopadzie nie pojawiła się od blisko 30 lat. Niższą temperaturę ostatni raz zanotowano tam jedynie 24 listopada 1998 roku, kiedy termometry pokazały -7,4 stopnia.

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-4,9 graden in Ukkel intussen, laagste temperatuur van het jaar daar tot nu. Minimum nog niet afgeklopt. Maar het is niet de koudste nacht 18-6 UTC met -4,2 graden, dat blijft vorige dinsdagochtend. In de winter zakt het kwik soms verder na 6 UTC. — David Dehenauw (@DDehenauw) November 27, 2026 Rozwiń

Choć tak zimno w tym roku w kraju jeszcze nie było, wartość odnotowana w Uccle nie sprawi, że piątek będzie uznany jako najzimniejszy dzień w tym roku. Jak zauważyła redakcja portalu The Brussels Times, o najzimniejszym dniu w roku decyduje bowiem najniższa średnia temperatura z całej doby, a nie najniższy jednorazowy odczyt.

Na piątek w Belgii prognozowano temperaturę w okolicach 0 stopni. Kolejna noc miała jednak przynieść mocniejsze spadki wartości na termometrach do nawet -10 stopni w rejonie masywu wyżynno-górskiego Ardenów.

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Redagował dd