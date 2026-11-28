Prawie -5 stopni pod Brukselą. Tak zimno nie było tam od 28 lat
W piątek koło godziny 7 w gminie Uccle pod belgijską stolicą odnotowano -4,9 stopnia Celsjusza. O pomiarze poinformował w mediach społecznościowych belgijski meteorolog David Dehenauw z Królewskiego Instytutu Meteorologicznego (KMI).
Prawie 5 stopni mrozu pod Brukselą
Tak niska wartość w tym miejscu w listopadzie nie pojawiła się od blisko 30 lat. Niższą temperaturę ostatni raz zanotowano tam jedynie 24 listopada 1998 roku, kiedy termometry pokazały -7,4 stopnia.
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Choć tak zimno w tym roku w kraju jeszcze nie było, wartość odnotowana w Uccle nie sprawi, że piątek będzie uznany jako najzimniejszy dzień w tym roku. Jak zauważyła redakcja portalu The Brussels Times, o najzimniejszym dniu w roku decyduje bowiem najniższa średnia temperatura z całej doby, a nie najniższy jednorazowy odczyt.
Na piątek w Belgii prognozowano temperaturę w okolicach 0 stopni. Kolejna noc miała jednak przynieść mocniejsze spadki wartości na termometrach do nawet -10 stopni w rejonie masywu wyżynno-górskiego Ardenów.
Redagował dd