Powodzie w Pakistanie. "Monsun na sterydach". Co jest jego przyczyną

Zmiany klimatu mogą być główną przyczyną niszczycielskich powodzi, które w ostatnich tygodniach nawiedziły Pakistan. Z powodu gwałtownej aury zginęło tam ponad tysiąc osób. Do katastrofy odniósł się także sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, António Guterres, który powiedział, że kraj znajduje się w "gorącym punkcie" kryzysu klimatycznego, z jakim się mierzymy.

Skala zniszczeń, które spowodowały powodzie w Pakistanie, jest przerażająca. - Jesteśmy świadkami najgorszej powodzi w historii tego kraju - powiedział w rozmowie z brytyjskim "Guardianem" doktor Fahad Saeed, klimatolog z organizacji pozarządowej Climate Analytics, która ma siedzibę w Islamabadzie. Oczywistą przyczyną powodzi są rekordowe opady deszczu.

- Pakistan nigdy nie doświadczył tak nieprzerwanych opadów deszczów monsunowych - powiedziała Sherry Rehman, pakistańska minister ds. zmian klimatu. - Osiem tygodni ulew, które trwały non stop, pozostawiły ogromne połacie kraju pod wodą. Jak wielki potop, który spustoszył prawie cały kraj - dodała.

"Monsun na sterydach"

Do sprawy odniósł się także António Guterres, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według ONZ, południowa Azja to jeden z "gorących punktów" kryzysu klimatycznego.

- Pakistańczycy stoją w obliczu monsunu na sterydach, nieubłaganych deszczów i powodzi o epokowej skali - powiedział. - Ludzie żyjący w tych "gorących punktach" są 15 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu zmian klimatu.

Guterres dodał, że na całym świecie obserwujemy coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Podkreślił, że w takiej sytuacji spychanie działań na rzecz poprawy klimatu na dalszy plan jest oburzające, ponieważ "naraża to nas wszystkich, wszędzie, na coraz większe niebezpieczeństwo".

Zatopiony obszar w prowincji Chajber Pasztunchwa PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Ogrzewanie się planety zwiększa opady

Suma opadów deszczu od początku tego miesiąca w prowincji Sindh była dziewięć razy wyższa od średniej dla tego regionu.

Zdaniem naukowców z całego świata, opady stają się intensywniejsze na całym świecie, ponieważ przez zmiany klimatu powietrze jest cieplejsze, a tym samym zatrzymuje więcej wilgoci. Naukowcy próbują oszacować, w jakim stopniu globalne przegrzanie, bo tak to nazywają, jest winne opadom i powodziom.

Jedno z badań opracowanych przez Instytut Badawczy w Poczdamie wykazało, że cieplejsze oceany i ogrzewanie się Arktyki miały wpływ na powstanie superpowodzi, która miała miejsce w 2010 roku. Czynniki te wpłynęły na kształtowanie się jet streamów, czyli prądów strumieniowych. Prąd strumieniowy to dość wąski strumień przenoszący z zachodu na wschód olbrzymie masy powietrza w atmosferze ziemskiej. Większe meandrowanie tych prądów doprowadziło zarówno do długotrwałych opadów w Pakistanie, jak i do ekstremalnej fali upałów w Rosji w tym samym roku.

Obóz dla osób poszkodowanych przez powódź w prowincji Chajber Pasztunchwa PAP/EPA/ARSHAD ARBAB

Powodzie w Pakistanie Reuters

Powodzie i upały. "Zmiany klimatyczne naprawdę nas dotykają"

Zdaniem ekspertów z Instytutu Badawczego w Poczdamie, globalne przegrzanie planety sprawia, że południowoazjatycki monsun jest bardziej intensywny i nieregularny. Ponadto, każdy wzrost średniej globalnej temperatury o 1 stopień Celsjusza prowadzi do zwiększenia opadów deszczu o pięć lub więcej procent.

Od 2010 roku Pakistan regularnie doświadcza powodzi, a także fal upałów i pożarów. - Zmiany klimatyczne naprawdę nas dotykają - powiedział Saeed. - Stało się to teraz normą, że każdego roku stawiamy czoła ekstremalnym wydarzeniom - dodał.

Mężczyzna w zrujnowanym domu w prowincji Chajber Pasztunchwa PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Zdaniem doktor Liz Stephens z angielskiej uczelni University of Reading, tegoroczne powodzie są ekstremalne. - W wielu miejscach będzie to powódź gorsza niż ta z 2010 roku, kiedy zginęło 1700 osób - podkreśliła. Według niej czynnikami, które wpływają na tak wysoką śmiertelność ludzi, są powodzie błyskawiczne i zniszczenia wałów rzecznych. Jak tłumaczy, powodzie błyskawiczne są bardzo trudne do przewidzenia, ciężko przez nimi odpowiednio wcześniej ostrzec. Ponadto, na zwiększenie szybkości spływu wody w wielu miejscach mogło mieć wpływ wylesianie.

- Naturalny cykl klimatyczny napędzany jest też przez zmiany temperatury i wiatru w Pacyfiku, co również mogło doprowadzić do takich powodzi - powiedział meteorolog Scott Duncan. Jak dodał, oscylacja El Niño wydaje się być w fazie La Niña, podobnie jak to było w 2010 roku. - La Niña jest znaczącym czynnikiem wzmacniającym deszcze monsunowe w mojej opinii- podkreślił.

El Niño to nieregularne zjawisko, rodzaj anomalii, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Jego powstaniu sprzyjają słabnięcie pasatów (stałych wiatrów strefy międzyzwrotnikowej) wiejących ze wschodu i zahamowanie upwellingu, czyli wynoszenia ku powierzchni oceanu chłodnych wód głębinowych. Przeciwieństwem El Niño jest La Niña. Występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu.

Powodzianie w prowincji Chajber Pasztunchwa PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Konsekwencje powodzi w Pakistanie na zdjęciach satelitarnych Reuters

