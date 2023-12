"Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wielkie i ciężkie skały spadały z gór"

Do powodzi na skutek intensywnych padów deszczu doszło w weekend. Ulewy spowodowały również potężne osuwiska. We wtorek miejscowe władze poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 63. Dzień wcześniej informowano o prawie 50 zabitych. Jak przekazał premier Kassim Majaliwa, rannych zostało 116 osób.