Świat Prawie 800 interwencji po burzy. Ewakuacje w stolicy Krzysztof Posytek |

W sobotę przez Portugalię przetoczyła się burza z ulewami Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Meteo Tras os Montes

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotę Portugalię nawiedziła silna burza związana z rzeką atmosferyczną. To długi, ale stosunkowo wąski korytarz w atmosferze, który transportuje ogromne ilości pary wodnej na odległość tysięcy kilometrów. Docierając nad ląd, opada w postaci deszczu lub śniegu.

Najgroźniejsza pogoda panowała w północnej i środkowej części kraju. W dystryktach Coimbra, Viseu i Guarda w sobotę obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne czerwonego, najwyższego stopnia. W położonym w górach mieście Manteigas wprowadzono natomiast stan alarmowy.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Miasto jest zrujnowane". Potworna nawałnica w Brazylii

Ewakuacje rodzin z zalanych domów

Jak podała w sobotę wieczorem obrona cywilna, żywioł wywołał największe szkody w aglomeracji Lizbony, stolicy Portugalii. W kilku miejscach konieczna była ewakuacja rodzin z zalanych domów. Portal SIC Noticias podał także, że odwołany został mecz rugby na stadionie Restelo w Lizbonie - woda wdarła się do wnętrza obiektu.

Do sobotniego wieczora burza doprowadziła do zalania jezdni, a na wielu drogach leżały drzewa i konary połamane przez silny wiatr. Lokalnie schodziły osuwiska, które blokowały drogi. Nieprzejezdnych było wiele tras, w tym prowadzących z południa na północ kraju. W wyniku podtopień oraz osunięć ziemi ranne zostały trzy osoby.

Groźnie było także w nocy z soboty na niedzielę. Jak poinformowały portugalskie służby, po zmroku najwięcej akcji ratowniczych przeprowadzono na wschodzie i północy kraju, w dystryktach Castelo Branco, Guarda i Braganca. Służby interweniowały łącznie prawie 800 razy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Brodzili z rzeczami w plastikowych pojemnikach. Część Florydy znalazła się pod wodą

Rozwiń