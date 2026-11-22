Prawie 800 interwencji po burzy. Ewakuacje w stolicy
W sobotę Portugalię nawiedziła silna burza związana z rzeką atmosferyczną. To długi, ale stosunkowo wąski korytarz w atmosferze, który transportuje ogromne ilości pary wodnej na odległość tysięcy kilometrów. Docierając nad ląd, opada w postaci deszczu lub śniegu.
Najgroźniejsza pogoda panowała w północnej i środkowej części kraju. W dystryktach Coimbra, Viseu i Guarda w sobotę obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne czerwonego, najwyższego stopnia. W położonym w górach mieście Manteigas wprowadzono natomiast stan alarmowy.
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Ewakuacje rodzin z zalanych domów
Jak podała w sobotę wieczorem obrona cywilna, żywioł wywołał największe szkody w aglomeracji Lizbony, stolicy Portugalii. W kilku miejscach konieczna była ewakuacja rodzin z zalanych domów. Portal SIC Noticias podał także, że odwołany został mecz rugby na stadionie Restelo w Lizbonie - woda wdarła się do wnętrza obiektu.
Do sobotniego wieczora burza doprowadziła do zalania jezdni, a na wielu drogach leżały drzewa i konary połamane przez silny wiatr. Lokalnie schodziły osuwiska, które blokowały drogi. Nieprzejezdnych było wiele tras, w tym prowadzących z południa na północ kraju. W wyniku podtopień oraz osunięć ziemi ranne zostały trzy osoby.
Groźnie było także w nocy z soboty na niedzielę. Jak poinformowały portugalskie służby, po zmroku najwięcej akcji ratowniczych przeprowadzono na wschodzie i północy kraju, w dystryktach Castelo Branco, Guarda i Braganca. Służby interweniowały łącznie prawie 800 razy.