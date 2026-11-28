Świat Ponad dwa miliony ludzi w strefie zagrożenia. "Straciliśmy absolutnie wszystko" Matylda Dziechcińska |

Zalane ulice Peru Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Ulewy zalały w czwartek ulice i aleje Piury, a służby ratunkowe musiały ruszyć do akcji. Jak podała publiczna telewizja TV Peru, armia wysłała do miasta około 250 żołnierzy, którzy pomagali w usuwaniu skutków opadów. Według wstępnych danych Regionalnego Centrum Operacji Kryzysowych w Piurze powodzie dotknęły około dwóch tysięcy rodzin.

- Jesteśmy wściekli, ponieważ straciliśmy dziś swój dobytek. Każdy z nas coś stracił. Kto nam teraz to wszystko zwróci? Harowaliśmy ponad siły, żeby móc kupić zestaw mebli czy łóżko, a dziś straciliśmy absolutnie wszystko - powiedziała Julia, mieszkanka miasta.

Luis Vasquez Guerrero, szef Narodowego Instytutu Obrony Cywilnej (Indeci), powiedział agencji informacyjnej Andina, że rząd i władze regionalne prowadzą w Piurze akcję pomocową. W piątek służby odprowadzały wodę z ulic, zabezpieczały mieszkańców i dostarczały im żywność.

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Intensywne opady utrzymają się do niedzieli

Narodowa Służba Meteorologii i Hydrologii (Senamhi) prognozowała, że opady nie ustaną. Do niedzieli na północnym wybrzeżu kraju ma padać z natężeniem od umiarkowanego do ekstremalnego. Podobnie oceniła sytuację krajowa agencja ds. ryzyka katastrof Cenepred. Według jej danych w siedmiu departamentach opady mogą wywołać spływy błotne, nazywane w Peru "huaicos", a także osuwiska i powodzie.

Zalane ulice Piury w Peru Źródło zdjęcia: Reuters

Opady będą najsilniejsze w Tumbes, w głębi regionu Piura oraz na wyżynach. Wyżej w górach mogą wystąpić burze z wyładowaniami i porywy wiatru o prędkości do 45 kilometrów na godzinę. Powyżej 2800 metrów nad poziomem morza może padać grad. W środkowej i południowej części wyżyn powyżej 3800 m n.p.m. spodziewany jest natomiast śnieg.

Miliony osób w strefie zagrożenia

Według szacunków Cenepred do niedzieli ponad 2,47 miliona osób będzie narażonych na wysokie lub bardzo wysokie ryzyko spływów błotnych i osuwisk. Najwięcej zagrożonych mieszkańców jest w regionach Cajamarca i Piura. Grunt jest tam już mocno nasiąknięty po wcześniejszych ulewach, a gdy na przesiąkniętą ziemię na stromych zboczach pada więcej deszczu, spływy błotne mogą schodzić bardzo szybko.

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