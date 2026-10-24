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Po Pacyfiku sunie huragan Vance. Jest ryzyko, że powstaną prądy wsteczne

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Huragan Vence
Miasto Manzanillo w Meksyku przed przejściem huraganu Simon
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: NHC
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Na wschodnim Pacyfiku uformował się cyklon, który szybko przybierał na sile. Początkowo był burzą tropikalną, a w piątek stał się huraganem. Według prognoz Vance, bo tak nazwano żywioł, niebawem zbliży się do zachodnich wybrzeży Meksyku.

Vance to już 23. burza, która w tym sezonie huraganowym uformowała się na wschodnim Pacyfiku i otrzymała swoją nazwę - przypomina dziennik "USA Today". Jest ryzyko, że będzie on czwartym w tym roku niezwykle silnym układem niskiego ciśnienia, który dotrze do wybrzeży Meksyku.

W sobotę rano naszego czasu Vance znajdował się około 615 kilometrów na południowy zachód od Acapulco. Maksymalna średnia prędkość wiatru, który towarzyszył huraganowi, wynosiła wtedy 175 kilometrów na godzinę. Porywy dochodziły do 185 km/h.

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Vance może zagrozić ludziom

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzega przed tym, że wzburzone przez Vance'a fale w ten weekend dotrą do wybrzeży południowego i południowo-zachodniego Meksyku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią się prądy wsteczne. Stanowią one zagrożenie przede wszystkim dla pływających, ponieważ znoszą ich w kierunku otwartego morza.

Prognozuje się, że w sobotę Vance stanie się silnym huraganem, którego maksymalna średnia prędkość wiatru wyniesie nawet 194 km/h. NHC wskazuje, że 28 października Vance może znaleźć się około 160 km na południe od Manzanillo w zachodnim Meksyku. Prędkość wiatru wyniesie wówczas około 140 km/h.

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Wpływ El Nino

Phil Klotzbach, badacz zajmujący się aktywnością huraganów na Uniwersytecie Stanowym Kolorado, podkreśla, że nadaktywnemu sezonowi huraganów na Pacyfiku sprzyja El Nino. Ta anomalia wpływa jednocześnie na mniejszą aktywność huraganów na Atlantyku. 

Rekordowo spokojny rok na Atlantyku. El Nino "ścina" huragany
Dowiedz się więcej:

Rekordowo spokojny rok na Atlantyku. El Nino "ścina" huragany

Źródło: PAP, NHC
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyMeksyk
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