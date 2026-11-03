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Peru. Ulewy biją rekordy, a pora deszczowa dopiero się rozkręca

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Powodzie w regionie Tumbes w Peru
Powodzie w regionie Tumbes w Peru
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Wielodniowe ulewy nękają Peru. Na północy kraju deszcz doprowadził do wylania rzek i powodzi błyskawicznych. Według lokalnych służb meteorologicznych sumy opadów są "bezprecendensowe" jak na obecną porę roku.

Od kilku dni północne wybrzeże Peru nawiedzają intensywne opady deszczu, znacznie wyższe niż zazwyczaj obserwowane na przełomie października i listopada. Według danych agencji meteorologicznej SENAMHI, w poniedziałek rano w prowincji Zarumilla zanotowano opady rzędu 110,3 litrów wody na metr kwadratowy. Zazwyczaj przez cały listopad pada tam około 9 l/mkw.

- Mamy do czynienia z bezprecedensowym wydarzeniem - przekazała przewodnicząca SENAMHI Grinia Avalos. - A dopiero wkraczamy w szczyt pory deszczowej, znajdując się w samym środku wyjątkowego zjawiska El Nino - dodała. Jak podkreśliła, poziom opadów w październiku przewyższył wartości odnotowane podczas poprzednich El Nino.

Powodzie w regionie Tumbes w Peru
Powodzie w regionie Tumbes w Peru
Źródło zdjęcia: Reuters

"Woda wypełniła wszystko"

W graniczącym z Ekwadorem regionie Tumbes, w którym leży Zarumilla, opady spowodowały nagły wzrost stanu rzek. Cieki wystąpiły z brzegów, zalewając ulice i domy. Według danych agencji prasowej Reuters poszkodowanych zostało około 700 osób.

- Woda wypełniła wszystko - opowiadał jeden z mieszkańców Zarumilli, którego dom ucierpiał podczas powodzi. - [Władze - przyp. red.] obiecywały, że postawią wał, a do dziś tego nie zrobiły i znów ucierpiało 200 rodzin - dodał. Do niebezpiecznej powodzi w regionie doszło także rok temu.

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W związku z nadchodzącym szczytem pory deszczowej, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że jeden ze stadionów w stolicy kraju, Limie, zostanie zamieniony na szpital polowy. Według dziennika "Gestion" obiekt położony jest w pobliżu lotniczej bazy wojskowej, co ułatwi transport pacjentów z zagrożonych regionów kraju.

Jak podała agencja prasowa Andina, fala silnych opadów utrzyma się nad północnym Peru co najmniej do czwartku, kiedy to mają nadciągnąć kolejne ulewy. W ostatnich dniach trudne warunki pogodowe dotknęły także inne kraje Ameryki Południowej, w tym Ekwador.

Źródło: Reuters, Andina, Gestion
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Tagi:
PeruEl Nino i La Nina
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