Ohio. Zebra ugryzła mężczyznę. Została zastrzelona przez zastępcę szeryfa

W mieście Circleville w amerykańskim stanie Ohio zebra zaatakowała mężczyznę i ugryzła go w ramię. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Według raportu biura szeryfa, zdenerwowane zwierzę miało następnie szarżować na patrol. Padł strzał, zebra zginęła.

Biuro szeryfa hrabstwa Pickaway w stanie Ohio w niedzielę otrzymało nietypowe zgłoszenie. Zadzwonił mężczyzna i powiedział, że "zebra odgryzła mu rękę". Gdy do miasta Circleville przybył patrol, zobaczył zebrę, która próbowała uderzyć w drzwi radiowozu. Według raportu, do którego dotarła telewizja CNN, zastępca szeryfa użył syreny i klaksonu, by odstraszyć zwierzę i móc wydostać się z pojazdu.