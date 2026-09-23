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Świat

"Niedźwiedzie dosłownie zepsuły internet". Rozpoczął się Fat Bear Week

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Niedźwiedzie z Parku Narodowego Katmai mocno przybierają na wadze przed zimą
Rozpoczął się Fat Bear Week 2026
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Na Alasce rozpoczął się Tydzień Tłustego Niedźwiedzia. Konkurs organizowany co roku ma na celu wyłonienie mieszkańca Parku Narodowego Katmai, który najskuteczniej przybrał na wadze przed zimą. Internauci masowo ruszyli do głosowania, przeciążając serwery już pierwszego dnia.

Rozpoczęła się 12 edycja konkursu Fat Bear Week (czyli Tygodnia Tłustego Niedźwiedzia). Głosowanie, zorganizowane przez alaskański Park Narodowy Katmai, odbywa się w formule pojedynków. Uczestnicy wybierają niedźwiedzia, który ich zdaniem najbardziej przytył jedząc łososie pływające w rzece Brooks. Zwycięzca każdej pary przechodzi do kolejnej rundy, a na końcu wybierany jest mistrz roku.

Wybierają niedźwiedzia

Głosowanie rozpoczęło się we wtorek. Jak podał portal Alaska News Source, już pierwsza runda udowodniła, że mamy do czynienia z wydarzeniem wielkiej wagi. Liczba odwiedzających stronę była tak duża, że serwery zostały przeciążone.

"Niedźwiedzie dosłownie zepsuły internet" - napisali przedstawiciele parku narodowego.

Nie tylko rozrywka

Konkurs, który potrwa do 29 września, jest nie tylko formą rozrywki, ale także pokazania, jak wygląda życie zwierząt w Katmai. Jak podkreślili organizatorzy, określenie "najgrubszy" jest celowo pozostawione interpretacji głosujących. Przybieranie na masie zależy bowiem od okoliczności, przed jakimi staje każdy osobnik. Karmiąca matka musi jednocześnie tuczyć siebie i swoje młode, a starzejący się samiec - bronić terytorium przed głodnymi młodymi rywalami.

W parku narodowym w 2025 r. odnotowano wyjątkowo obfity lęg łososia. Rezultatem, jak powiedziała strażniczka parku, Sarah Bruce, jest zwiększenie populacji niedźwiedzi.

- W tym roku jest więcej młodych, niż widzieliśmy od dłuższego czasu – powiedział dyrektor parku Mark Sturm. - Rośnie nowe pokolenie grubych niedźwiedzi i ma przed sobą udany start.

W zeszłym roku w głosowaniu na najtłustszego niedźwiedzia wzięło udział ponad 1,7 miliona osób z ponad 100 krajów. Życie zwierząt można obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie niedźwiedzie łowią łososie. Organizatorzy publikują zdjęcia pokazujące, jak kandydaci zmienili się w ciągu lata, oraz opisują ich historie.

Źródło: PAP, Alaska News Source
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Tagi:
Alaskazwierzęta
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