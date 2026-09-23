Świat "Niedźwiedzie dosłownie zepsuły internet". Rozpoczął się Fat Bear Week Agnieszka Stradecka |

Rozpoczął się Fat Bear Week 2026 Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Rozpoczęła się 12 edycja konkursu Fat Bear Week (czyli Tygodnia Tłustego Niedźwiedzia). Głosowanie, zorganizowane przez alaskański Park Narodowy Katmai, odbywa się w formule pojedynków. Uczestnicy wybierają niedźwiedzia, który ich zdaniem najbardziej przytył jedząc łososie pływające w rzece Brooks. Zwycięzca każdej pary przechodzi do kolejnej rundy, a na końcu wybierany jest mistrz roku.

Wybierają niedźwiedzia

Głosowanie rozpoczęło się we wtorek. Jak podał portal Alaska News Source, już pierwsza runda udowodniła, że mamy do czynienia z wydarzeniem wielkiej wagi. Liczba odwiedzających stronę była tak duża, że serwery zostały przeciążone.

"Niedźwiedzie dosłownie zepsuły internet" - napisali przedstawiciele parku narodowego.

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Nie tylko rozrywka

Konkurs, który potrwa do 29 września, jest nie tylko formą rozrywki, ale także pokazania, jak wygląda życie zwierząt w Katmai. Jak podkreślili organizatorzy, określenie "najgrubszy" jest celowo pozostawione interpretacji głosujących. Przybieranie na masie zależy bowiem od okoliczności, przed jakimi staje każdy osobnik. Karmiąca matka musi jednocześnie tuczyć siebie i swoje młode, a starzejący się samiec - bronić terytorium przed głodnymi młodymi rywalami.

W parku narodowym w 2025 r. odnotowano wyjątkowo obfity lęg łososia. Rezultatem, jak powiedziała strażniczka parku, Sarah Bruce, jest zwiększenie populacji niedźwiedzi.

- W tym roku jest więcej młodych, niż widzieliśmy od dłuższego czasu – powiedział dyrektor parku Mark Sturm. - Rośnie nowe pokolenie grubych niedźwiedzi i ma przed sobą udany start.

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W zeszłym roku w głosowaniu na najtłustszego niedźwiedzia wzięło udział ponad 1,7 miliona osób z ponad 100 krajów. Życie zwierząt można obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie niedźwiedzie łowią łososie. Organizatorzy publikują zdjęcia pokazujące, jak kandydaci zmienili się w ciągu lata, oraz opisują ich historie.