Świat "Minitornado" we francuskiej miejscowości. "Wszystko działo się bardzo szybko" Krzysztof Posytek |

Wichura uszkodziła ponad 20 domów we francuskiej miejscowości Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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We wtorek w północnej Francji silnie wiało. Bardzo niebezpiecznie było w miejscowości Boiry-Becquerelle w departamencie Pas-de-Calais, gdzie szalejący wiatr doprowadził do poważnych szkód. Burmistrz Luigi Plet określił to, co widział, mianem minitornada.

- Wszystko działo się bardzo szybko. Zawalił się garaż, a altanki ogrodowe były porywane przez wiatr. Dachy zostały uszkodzone, a blachy przeleciały ponad sto metrów - relacjonował burmistrz w rozmowie z radiem ICI Nord.

Miejscowi strażacy oceniali skalę zniszczeń za pomocą dronów. Według nich uszkodzonych zostało 26 domów. Niektóre budynki straciły dostęp do energii elektrycznej po tym, jak wiatr powalił słup energetyczny. Nikt nie został ranny.

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Wichura uszkodziła ponad 20 domów we francuskiej miejscowości Źródło zdjęcia: ENEX

Ewakuacje po ulewach

We wtorek w północnej Francji zagrożeniem był nie tylko silny wiatr, lecz także intensywne opady deszczu. W nocy z wtorku na środę w okolicach miejscowości Montreuil padało tak mocno, że 15 osób musiało zostać ewakuowanych. W miejscowości Tortefontaine służby uratowały osobę uwięzioną w pojeździe.

Pogoda w regionie ma być niebezpieczna także w kolejnych dniach. Francuska agencja meteorologiczna Meteo France utrzymuje pomarańczowe alerty przed ulewami do czwartku - łącznie może spaść ponad 100 litrów na metr kwadratowy. Ponadto w mocy są żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem.