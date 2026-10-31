Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Meksyk. W 45 minut miasto znalazło się pod wodą. Nie żyją dwie osoby

|
871223776_2123516471688612_8634131361904202919_n
Ulewy w Meksyku po przejściu burzy tropikalnej Vance
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ayuntamiento de Los Cabos/Facebook
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ulewy nawiedziły w piątek zachodni Meksyk. Do groźnych powodzi błyskawicznych doszło w kurorcie Los Cabos na Półwyspie Kalifornijskim. Silnie lało także w stanie Sonora, gdzie wskutek powodzi zginęły dwie osoby.

Agencja prasowa Reuters podała, że nad zachodnim Meksykiem wystąpiły silne opady deszczu związane z pozostałościami pacyficznej burzy tropikalnej Vance. Najsilniej lało w stanach Kalifornia Dolna Południowa i Sonora. W tym drugim, w miejscowości Guaymas wystarczyło zaledwie 45 minut, by spadło 120 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Jak podał dziennik "El Imparcial", w Guaymas na skutek ulew zginęły dwie osoby. Według lokalnych mediów, mężczyźni jechali samochodem, gdy nagle auto zostało porwane przez wodę. Ciała obu ofiar odnaleźli ratownicy.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna

Popularny kurort pod wodą

Ulewy poważnie dotknęły gminę Los Cabos na południowym krańcu Półwyspu Kalifornijskiego, centrum lokalnej turystyki. W piątek ulice miasta Jose del Cabo wypełniły się wodą. Z uwagi na niebezpieczne warunki, władze gminy podjęły decyzję o zawieszeniu popołudniowych zajęć we wszystkich szkołach publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach edukacji.

Lokalna stacja N+ Noticias podała, że powodzie błyskawiczne były tak silne, że porywały samochody z ulic. Wiele pojazdów znaleziono potem na plażach. W okolicy jednej z rzek służby przeprowadziły akcję ratunkową - dziecko utknęło na wyspie, otoczone przez podnoszące się fale. Ratownik wyniósł chłopca w bezpieczne miejsce na własnych plecach.

>>> CZYTAJ TEŻ: Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne

Funkcjonariusze zostali również wezwani do miejskiego szpitala, którego pacjenci i pracownicy zostali uwięzieni przez podnoszącą się wodę. Łącznie budynek musiało opuścić ponad 350 osób. Podczas ewakuacji do szpitala zgłosiła się kobieta wymagająca pilnej pomocy medycznej - pacjentkę ewakuowano z budynku pod nadzorem lekarzy i skierowano do innej placówki.

Źródło: Reuters, N+ Noticias, El Imparcial
Udostępnij:
Tagi:
Meksykulewydeszcz
Czytaj także:
Ulewy i powodzie w Syrii
Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne
Świat
Opady
Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna
Świat
Jeleń wskoczył do pralni
"Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion". Nagranie
Świat
Śnieżna czapa na górze Fudżi
Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych
Mgły i chłód na Wszystkich Świętych. Co przyniosą Zaduszki?
Prognoza
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Trzy lata po Danielu ulicami znów płynęły rwące potoki
Świat
Czapa lodowa Barnesa
Być może powstrzymaliśmy kolejne zlodowacenie. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Klatka kluczowa-814385
Wybuch wulkanu Mayon. Mieszkańcom zalecono ewakuację
Świat
Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Cena prawie pobiła rekord. Szkielet rzadkiego dinozaura sprzedany
Świat
Gęsta mgła
Gdzie jest mgła? Tu widać najsłabiej
Prognoza
Miejsce zawalenia się formacji skalnej w Kapadocji
Tragedia w Turcji. Atrakcja turystyczna zawaliła się na ludzi
Świat
Emisja CO2 dwutlenek węgla
"Kolejny rok, kolejny rekord". Niepokojący raport WMO
Nauka
Foka Dawid wśród jesiennych liści
Foka "ubrała się" w jesienne liście. Zobacz nagranie
Polska
Lodowiec Karora w Tybecie
Odkryli lodową "kapsułę czasu". Kryła historię sprzed 128 tysięcy lat
Nauka
Mucha śrubowa Cochliomyia hominivorax
Ten pasożyt zjada na żywca. Zaatakował psa w Arizonie
Świat
Prognoza długoterminowa na późną jesień i zimę
Wyjątkowo silna przeplatanka śnieżyc i ulew. Co mówi prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Orbita kandydatki na planetę karłowatą 2026 ED138
To ciało niebieskie może dołączyć do Plutona
Nauka
Cyklon Arnab w Indiach
Przed Arnabem ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Żywioł idzie dalej
Świat
Pochmurno, deszczowo, jesień, mgła, zgniły wyż
Widzialność będzie tu na tyle słaba, że wydano alarmy IMGW
Prognoza
Żubry w Puszczy Knyszyńskiej
Nagrał stado żubrów wśród drzew
Polska
Policja uwolniła zwierzę
Niedźwiedź zamknął się w samochodzie. Nagranie
Świat
Cyklon Arnab dotarł do Indii
Ofiary śmiertelne i ogromne zniszczenia. Arnab uderzył
Świat
Powodzie w miejscowości Sausalito niedaleko San Francisco
Wybrzeże Kalifornii pod wodą. "Matka Natura pobiera od nas podatek"
Świat
shutterstock_2512664603
Dramat na wybiegu dla lampartów. Nie żyje doświadczona opiekunka
Świat
Prognozowane opady deszczu w Grecji ok. godz. 14 czasu lokalnego
Czerwone alarmy w Grecji. "Ryzyko wystąpienia rozległych powodzi"
Świat
Dachy uszkodzone przez tornado w Requinoa w Chile
Trąba powietrzna zniszczyła 70 domów. "Nigdy nie przeżyłem czegoś podobnego"
Świat
Zniszczenia wywołane przez trąbę powietrzną
Trąba powietrzna na placu budowy. Są ofiary śmiertelne
Świat
shutterstock_2620684711
Chciała oznakować rekina, takiej reakcji się nie spodziewała
Świat
Burza Boelo w Wielkiej Brytanii
Tragedia na plaży. Miała wyprowadzać psa, nie żyje
Świat
Cyklon Arnab zbliża się do Indii
Ewakuowano już dziesiątki tysięcy osób. Możliwe są burze śnieżne
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom