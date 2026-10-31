Meksyk. W 45 minut miasto znalazło się pod wodą. Nie żyją dwie osoby
Agencja prasowa Reuters podała, że nad zachodnim Meksykiem wystąpiły silne opady deszczu związane z pozostałościami pacyficznej burzy tropikalnej Vance. Najsilniej lało w stanach Kalifornia Dolna Południowa i Sonora. W tym drugim, w miejscowości Guaymas wystarczyło zaledwie 45 minut, by spadło 120 litrów deszczu na metr kwadratowy.
Jak podał dziennik "El Imparcial", w Guaymas na skutek ulew zginęły dwie osoby. Według lokalnych mediów, mężczyźni jechali samochodem, gdy nagle auto zostało porwane przez wodę. Ciała obu ofiar odnaleźli ratownicy.
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Popularny kurort pod wodą
Ulewy poważnie dotknęły gminę Los Cabos na południowym krańcu Półwyspu Kalifornijskiego, centrum lokalnej turystyki. W piątek ulice miasta Jose del Cabo wypełniły się wodą. Z uwagi na niebezpieczne warunki, władze gminy podjęły decyzję o zawieszeniu popołudniowych zajęć we wszystkich szkołach publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach edukacji.
Lokalna stacja N+ Noticias podała, że powodzie błyskawiczne były tak silne, że porywały samochody z ulic. Wiele pojazdów znaleziono potem na plażach. W okolicy jednej z rzek służby przeprowadziły akcję ratunkową - dziecko utknęło na wyspie, otoczone przez podnoszące się fale. Ratownik wyniósł chłopca w bezpieczne miejsce na własnych plecach.
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Funkcjonariusze zostali również wezwani do miejskiego szpitala, którego pacjenci i pracownicy zostali uwięzieni przez podnoszącą się wodę. Łącznie budynek musiało opuścić ponad 350 osób. Podczas ewakuacji do szpitala zgłosiła się kobieta wymagająca pilnej pomocy medycznej - pacjentkę ewakuowano z budynku pod nadzorem lekarzy i skierowano do innej placówki.