Dwulatka zaatakowana przez kojota. "Zobaczyłam, że ma spodenki poplamione krwią"

Okolice Los Angeles zamieszkuje wiele kojotów. Jeden z nich zaatakował w piątek dwuletnią dziewczynkę. Stało się to na oczach jej ojca, który rzucił się dziecku na ratunek. Lokalne władze zamierzają odnaleźć zwierzę i je uśpić.

Jak opisuje CNN, Ariel Eliyahuo odebrał w piątek z przedszkola swoją córkę. Kiedy dojechali do domu, Eliyahuo wypiął dziewczynkę z fotelika, a następnie wrócił do auta, by zebrać jej zabawki. W tej chwili na ulicy pojawił się kojot i zaatakował niczego nieświadomą Ariyę.