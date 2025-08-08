Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA

8 sierpnia 2025, 11:24
Źródło:
CNN, BBC
Astronauci wychodzą z kapsuły Dragon (wideo bez dźwięku)
Astronauci wychodzą z kapsuły Dragon (wideo bez dźwięku)Reuters, NASA
wideo 2/3
Astronauci wychodzą z kapsuły Dragon (wideo bez dźwięku)Reuters, NASA

Astronauta Barry "Butch" Wilmore przechodzi na emeryturę. Amerykanin swoją decyzję ogłosił niedługo po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której z powodu problemów technicznych zamiast tygodnia utknął na 9 miesięcy.

PogodaDługoterminowaWeekend

Barry "Butch" Wilmore oraz Sunita "Suni" Williams z 8-dniowej misji, na którą wyruszyli 5 czerwca 2024 roku, wrócili na Ziemię dopiero w marcu 2025 roku. Wszystko dlatego, że Starliner, nowy statek kosmiczny produkcji Boeinga, którym astronauci odbywali lot, napotkał kilka poważnych problemów w drodze na stację, w tym awarie silników i wycieki gazu.

Para astronautów musiała czekać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wiele miesięcy, aż NASA i Boeing najpierw ustalą przyczynę usterek i zapewnią bezpieczny powrót na Ziemię. To udało się dopiero po 9 miesiącach oczekiwania na pokładzie innego statku kosmicznego produkcji SpaceX, zaś Starliner ze względów bezpieczeństwa wrócił na Ziemię pusty.

Astronauta utknął w kosmosie, odchodzi z NASA

Barry Wilmore jeszcze kilka miesięcy temu wspominał, że chętnie weźmie udział w misji kosmicznej, jeśli nadarzy się okazja. W środę ogłosił jednak, że odchodzi z NASA i przechodzi na emeryturę. W ciągu 25 lat służby dla NASA 62-latek odbył trzy misje kosmiczne - jedną na pokładzie wahadłowca Atlantis, drugą rosyjskim statkiem Sojuz, a trzecią Starlinerem w ramach pierwszego załogowego lotu tej konstrukcji.

W swoim oświadczeniu astronauta podkreślił, że "nawet gdy zapuszczał się poza granice Ziemi, pozostawał w kontakcie z pięknem i istotą świata poniżej". Steve Koerner pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kosmicznego im. Johnsona komentował w środowym oświadczeniu wydanym przez NASA, że "zaangażowanie Wilmore'a w misję NASA i poświęcenie dla załogowej eksploracji kosmosu są naprawdę wzorowe".

Problemy Starlinera

Ostatnia misja Wilmore'a od początku mierzyła się z kłopotami. Start był przekładany, wylecieli na orbitę pomimo niewielkiego wycieku, który miał nie mieć wpływu na misję. - Byliśmy przygotowani na długi pobyt, mimo że planowaliśmy zostać na krótko - opowiadał na początku marca astronauta, wspominając niespodziewanie długi pobyt w kosmosie w oczekiwaniu na możliwość powrotu.

Razem z Sunitą Williams podtrzymali, że zawsze są gotowi na długi pobyt w kosmosie i świadomi ryzyka. W lutym, w rozmowie z Andersonem Cooperem z CNN Wilmore komentował, że "od pierwszego dnia panowała narracja, że zostali porzuceni, opuszczeni, że utknęli", jednak zależało mu na tym, by podkreślać raczej to, że są "przygotowani i zaangażowani".

Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona, Suni Williams i Butch Wilmore trenują przed lotem
Suni Williams i Butch WilmoreCentrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona, Suni Williams i Butch Wilmore trenują przed lotemCNN, Robert Markowitz/NASA via CNN Newsource

Autorka/Autor:zeb//mm

Źródło: CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: NASA

NASAKosmosBoeingISS
Pozostałe wiadomości

Wkraczamy właśnie w końcówkę lata, która w Polsce bywa zazwyczaj przyjemna, łagodna i pogodna. To jeszcze nie babie lato, ale widać i czuć już pierwsze oznaki schyłku najcieplejszej pory roku.

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

7 sierpnia 2025, 15:49
Źródło:
TVN24+

Intensywne opady deszczu nawiedziły prefekturę Kagoshima w Japonii, powodując powodzie, zniszczenia dróg oraz osuwiska ziemi. W jednym z miast w dobę spadło 500 litrów deszczu na metr kwadratowy. Służby ratunkowe poszukują zaginionych osób.

Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"

Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"

8 sierpnia 2025, 12:12
Źródło:
Reuters, NHK

Grzyby zaczynają pojawiać się w polskich lasach - w tym gatunki występujące przeważnie na przełomie lata i jesieni. Naukowcy z Wrocławia informują, że początek sezonu w wielu regionach rozpoczyna się intensywnie. Podczas wypraw powinniśmy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem

Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem

8 sierpnia 2025, 8:41
Źródło:
PAP

Prawie 20 stopni Celsjusza - taka wartość pojawiła się w piątek rano na termometrach w Bielsku-Białej. Anomalia związana jest ze zjawiskiem wiatru fenowego. Chociaż warunki do powstania halnego nie są idealne, związane z nim ocieplenie było odczuwalne w wielu regionach.

Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano

Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano

8 sierpnia 2025, 9:54
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Stan alarmowy w Portugalii przedłużono co najmniej do 13 sierpnia. Został on ogłoszony z powodu utrzymujących się licznych pożarów oraz ekstremalnie wysokich temperatur, które w niektórych regionach przekroczyły 40 stopni Celsjusza. Policja intensyfikuje działania przeciwko podpalaczom.

Przedłużono stan alarmowy. Trwają poszukiwania podpalaczy

Przedłużono stan alarmowy. Trwają poszukiwania podpalaczy

8 sierpnia 2025, 11:07
Źródło:
PAP, Sic Noticias

IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych. W weekend w części kraju spodziewane są wysokie temperatury, lokalnie może też zagrzmieć. Sprawdź, gdzie spodziewane są trudne warunki atmosferyczne.

Prognoza zagrożeń IMGW. Upały coraz bliżej

Prognoza zagrożeń IMGW. Upały coraz bliżej

8 sierpnia 2025, 6:40
Źródło:
IMGW

Kalifornijscy strażacy walczą z pożarem niedaleko Los Angeles. Ogień pojawił się w czwartek po południu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. Mimo ogromnego zaangażowania strażak setek strażaków oraz pilotów samolotów gaśniczych i helikopterów żywioł nie został jeszcze opanowany.

Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles

Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles

8 sierpnia 2025, 7:58
Źródło:
PAP, Los Angeles Times, Fox News, Reuters

W najbliższych dniach w większości Polski czeka nas słoneczna, wyżowa aura. W niektórych rejonach kraju może jednak przelotnie popadać, a lokalnie nawet zagrzmieć. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a początek nowego tygodnia przyniesie nieco niższe wartości.

Prawdziwie letnia aura tuż-tuż

Prawdziwie letnia aura tuż-tuż

7 sierpnia 2025, 16:41
Źródło:
tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś. Piątek 8.08 będzie bezdeszczowy w większości Polski, a jeśli gdzieś popada, to tylko przelotnie. Na termometrach zobaczymy od 22 do 28 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą korzystne w całym kraju.

Pogoda na dziś - piątek, 8.08. Będą chmury, ale temperatura dopisze

Pogoda na dziś - piątek, 8.08. Będą chmury, ale temperatura dopisze

8 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Na początku roku Kalifornia zmagała się z ogromnymi pożarami lasów, które oficjalnie pochłonęły życie trzydziestu jeden osób. W nowym badaniu naukowcy udowadniają jednak, że ofiar śmiertelnych było znacznie więcej.

Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych

Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych

7 sierpnia 2025, 20:50
Źródło:
Reuters, CNN

We Francji nie ustaje walka z największym pożarem, jaki wybuchł w tym kraju w XXI wieku. Ogień strawił kilkanaście tysięcy hektarów lasów, zarośli i upraw w departamencie Aude na południu kraju.

Francja wciąż płonie. "Nie mamy nic. To apokalipsa"

Francja wciąż płonie. "Nie mamy nic. To apokalipsa"

7 sierpnia 2025, 7:13
Aktualizacja: 7 sierpnia 2025, 17:36
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, France24, PAP, laprovence.com, bfmtv.com

Co najmniej co czwarty pożar, który wybuchł w tym roku w Portugalii, został wywołany celowo przez podpalaczy - wynika z opublikowanego w środę raportu portugalskiego Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF). Od stycznia do sierpnia ogień strawił ponad 33 tysiące hektarów lasów, łąk i upraw rolnych - to siedmiokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia

Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia

7 sierpnia 2025, 14:49
Źródło:
PAP, RTP Noticias

Ponad tysiąc strażaków walczy z pożarem Gifford na południu Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Według danych miejscowych służb ogień zajął obszar ponad 33,5 tysiąca hektarów. W opanowaniu żywiołu nie sprzyjają utrzymujący się silny wiatr i susza.

Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu

Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu

7 sierpnia 2025, 12:56
Źródło:
Reuters

W Tatrach możemy obecnie podziwiać jeden z najpiękniejszych widoków lata. Wszystko dzięki wierzbówce kiprzycy, która zakwitła na Hali Gąsienicowej. W efekcie północna część Doliny Gąsienicowej w Tatrach zabarwiła się na różowo.

"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

5 sierpnia 2025, 17:02
Źródło:
PAP

W środę 6 sierpnia po raz 30. w przeciągu niespełna roku doszło do erupcji wulkanu Kilauea na Hawajach. Zaobserwować można było potężne wyrzuty lawy sięgające do 90 metrów wysokości.

Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

7 sierpnia 2025, 10:32
Źródło:
Reuters, USGS

Mieszkańcy Izraela przygotowują się na ekstremalnie wysoką temperaturę. Zdaniem meteorologów fala upałów potrwać ma około tygodnia. Najwyższe wartości prognozowane są na weekend - w Dolinie Jordanu i wokół Morza Martwego termometry mogą pokazać 50 stopni.

Największa fala upałów od blisko stu lat

Największa fala upałów od blisko stu lat

7 sierpnia 2025, 11:34
Źródło:
PAP, israelnationalnews.com, The Times of Israel

Lew morski zaatakował 9-letnią dziewczynkę u wybrzeży hrabstwa Monterey w Kalifornii. Do zdarzenia doszło kilka miesięcy po zakwicie toksycznych alg u wybrzeży południowej Kalifornii, który spowodował, że te morskie zwierzęta stały się agresywne.

Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne

Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne

7 sierpnia 2025, 11:30
Źródło:
Los Angeles Times, abc7 news

Urbanizacja przyczynia się do znacznego spadku populacji owadów zapylających - twierdzą naukowcy. Zagrożone są nie tylko pszczoły, ale także ćmy i bzygi, którym poświęcano mniej uwagi w ostatnich latach. Eksperci podkreślają, że zapylacze są niezbędne do rozmnażania nawet 90 procent gatunków dzikich roślin kwiatowych i wielu gatunków uprawnych.

Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują

Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują

7 sierpnia 2025, 8:39
Źródło:
Phys.org

Za nami chłodna, a miejscami mroźna noc. W niektórych regionach na południu Polski temperatura spadła poniżej zera. Najchłodniej było w Litworowym Kotle, gdzie termometry pokazały -6 stopni Celsjusza.

Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza

Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza

7 sierpnia 2025, 7:45
Źródło:
TVN24

W południowej Australii doszło do rozległego zakwitu toksycznych glonów z gatunku Karenia mikimotoi. Zjawisko szkodzi zarówno lokalnym ekosystemom, jak i ludziom. Rząd przeznaczyły znaczne środki na walkę z problemem.

Zakwit toksycznych glonów. Zagrożenie dla zwierząt, turystyki i gospodarki

Zakwit toksycznych glonów. Zagrożenie dla zwierząt, turystyki i gospodarki

6 sierpnia 2025, 18:03
Źródło:
PAP, Reuters

Hiszpania zmaga się z pożarami lasów. Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na południu i północy kraju. Żywioł zmusił do ewakuacji tysiące osób. Walkę z ogniem utrudnia silny wiatr.

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"

6 sierpnia 2025, 21:18
Źródło:
Reuters, El Pais, independent.co.uk

NASA planuje umieścić reaktor jądrowy na Księżycu do roku 2030. Jak przekazał tymczasowy szef agencji Sean Duffy, decyzja ma na celu zapewnienie stałego i niezależnego źródła energii dla misji Artemis III oraz utrzymanie przewagi Stanów Zjednoczonych w rywalizacji kosmicznej.

NASA chce zbudować reaktor jądrowy na Księżycu. Jak najszybciej

NASA chce zbudować reaktor jądrowy na Księżycu. Jak najszybciej

6 sierpnia 2025, 13:35
Źródło:
CNN

Hiszpania zmaga się z kolejną w tym sezonie falą upałów. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Według prognoz termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza, a skwar nie odpuści do końca tygodnia.

Skwar opanował Hiszpanię. "Kiedy słońce wzeszło, było nie do zniesienia"

Skwar opanował Hiszpanię. "Kiedy słońce wzeszło, było nie do zniesienia"

6 sierpnia 2025, 14:40
Źródło:
Aemet, Reuters

Europejskie lasy coraz słabiej pochłaniają dwutlenek węgla. Jak wynika z badań międzynarodowego zespołu naukowców, wynika to z szeregu czynników, w tym zwiększonego wylesiania czy fal upałów. Utrata zdolności magazynowania dwutlenku węgla może utrudnić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europa traci jeden z najważniejszych "pochłaniaczy" dwutlenku węgla

Europa traci jeden z najważniejszych "pochłaniaczy" dwutlenku węgla

6 sierpnia 2025, 8:54
Źródło:
PAP, GFZ

Poniedziałkowa ulewa w chińskim mieście Dongguan doprowadziła do gwałtownej powodzi, która niemal całkowicie sparaliżowała miasto. Służby ratownicze przez wiele godzin walczyły z żywiołem, ewakuując poszkodowanych i udrażniając zatopione arterie komunikacyjne.

Po ulewie stanęło miasto. Kierowcy zostali uwięzieni w autach

Po ulewie stanęło miasto. Kierowcy zostali uwięzieni w autach

6 sierpnia 2025, 12:15
Źródło:
Reuters

W ciągu ostatniego roku w dwóch z trzech regionów Wielkiej Rafy Koralowej odnotowano największy spadek pokrycia żywymi koralowcami w historii. W 2024 roku ten wyjątkowy region doświadczył rekordowej fali upałów morskich. Badacze obawiają się, że rok 2025 podtrzyma ten trend.

Największy ubytek w historii. Wielka Rafa Koralowa w kryzysie

Największy ubytek w historii. Wielka Rafa Koralowa w kryzysie

6 sierpnia 2025, 11:35
Źródło:
Reuters, Australian Institute of Marine Science

Trąba powietrzna pojawiła się w poniedziałek w Mongolii Wewnętrznej w Chinach. Według naocznych świadków zdarzenia, wydłużony lejek przypominał nieco "złotego smoka". Niespokojna aura nawiedziła nie tylko tę prowincję.

"Złoty smok" zawirował i wzniósł się w niebo

"Złoty smok" zawirował i wzniósł się w niebo

5 sierpnia 2025, 18:05
Źródło:
Reuters, The Express Tribune

Kilka dni po weekendowym trzęsieniu ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych odnotowano kolejny wstrząs. Odczuli go mieszkańcy wielu miast, w tym Nowego Jorku.

Kolejne trzęsienie ziemi w USA

Kolejne trzęsienie ziemi w USA

5 sierpnia 2025, 20:21
Źródło:
CBC News