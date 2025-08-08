Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA

Astronauta Barry "Butch" Wilmore przechodzi na emeryturę. Amerykanin swoją decyzję ogłosił niedługo po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której z powodu problemów technicznych zamiast tygodnia utknął na 9 miesięcy.

Barry "Butch" Wilmore oraz Sunita "Suni" Williams z 8-dniowej misji, na którą wyruszyli 5 czerwca 2024 roku, wrócili na Ziemię dopiero w marcu 2025 roku. Wszystko dlatego, że Starliner, nowy statek kosmiczny produkcji Boeinga, którym astronauci odbywali lot, napotkał kilka poważnych problemów w drodze na stację, w tym awarie silników i wycieki gazu.

Para astronautów musiała czekać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wiele miesięcy, aż NASA i Boeing najpierw ustalą przyczynę usterek i zapewnią bezpieczny powrót na Ziemię. To udało się dopiero po 9 miesiącach oczekiwania na pokładzie innego statku kosmicznego produkcji SpaceX, zaś Starliner ze względów bezpieczeństwa wrócił na Ziemię pusty.

Astronauta utknął w kosmosie, odchodzi z NASA

Barry Wilmore jeszcze kilka miesięcy temu wspominał, że chętnie weźmie udział w misji kosmicznej, jeśli nadarzy się okazja. W środę ogłosił jednak, że odchodzi z NASA i przechodzi na emeryturę. W ciągu 25 lat służby dla NASA 62-latek odbył trzy misje kosmiczne - jedną na pokładzie wahadłowca Atlantis, drugą rosyjskim statkiem Sojuz, a trzecią Starlinerem w ramach pierwszego załogowego lotu tej konstrukcji.

W swoim oświadczeniu astronauta podkreślił, że "nawet gdy zapuszczał się poza granice Ziemi, pozostawał w kontakcie z pięknem i istotą świata poniżej". Steve Koerner pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kosmicznego im. Johnsona komentował w środowym oświadczeniu wydanym przez NASA, że "zaangażowanie Wilmore'a w misję NASA i poświęcenie dla załogowej eksploracji kosmosu są naprawdę wzorowe".

Problemy Starlinera

Ostatnia misja Wilmore'a od początku mierzyła się z kłopotami. Start był przekładany, wylecieli na orbitę pomimo niewielkiego wycieku, który miał nie mieć wpływu na misję. - Byliśmy przygotowani na długi pobyt, mimo że planowaliśmy zostać na krótko - opowiadał na początku marca astronauta, wspominając niespodziewanie długi pobyt w kosmosie w oczekiwaniu na możliwość powrotu.

Razem z Sunitą Williams podtrzymali, że zawsze są gotowi na długi pobyt w kosmosie i świadomi ryzyka. W lutym, w rozmowie z Andersonem Cooperem z CNN Wilmore komentował, że "od pierwszego dnia panowała narracja, że zostali porzuceni, opuszczeni, że utknęli", jednak zależało mu na tym, by podkreślać raczej to, że są "przygotowani i zaangażowani".

Suni Williams i Butch Wilmore Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona, Suni Williams i Butch Wilmore trenują przed lotem CNN, Robert Markowitz/NASA via CNN Newsource

