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Kos. Pożar na popularnej greckiej wyspie. Widać go z hotelu

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Pożar na wyspie Kos, Grecja
Źródło wideo: Kontakt24 / @bednarczy
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / @bednarczy
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W piątek na greckiej wyspie Kos wybuchł pożar lasu. Widać go z hotelu, w którym przebywa jeden z naszych internautów. Nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Południowa Europa zmaga się z pożarami. Podobnie jest w Grecji. Po południu w piątek w rejonie miasta Pyli na wyspie Kos wybuchł pożar lasu. Jak podał portal ProtoThema, z żywiołem walczy 15 strażaków za pomocą sześciu pojazdów. W akcji udział biorą też trzy samoloty i dwa śmigłowce. Ponadto na miejscu rozstawiono cysterny z wodą.

W rozmowie z agencją informacyjną Athens-Macedonian News Agency (AMNA) zastępca gubernatora archipelagu Dodekanez, Christos Efstratiou przekazał, że służby starają się opanować żywioł.

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Pożar na greckiej wyspie. Relacja Polaka

Na Kos przebywa pan Rafał, który na Kontakt24 wysłał nagrania pokazujące sytuację panującą w tym rejonie Grecji. - Turyści z zainteresowaniem obserwują całą sytuację z bezpiecznej odległości. Pożar jest na wzgórzu oddalonym od hotelu o kilka, może kilkanaście kilometrów. Wiatr wieje od morza w kierunku szczytu, więc wszyscy czują się bezpiecznie, bo ogień przemieszcza się w inną stronę - skomentował pan Rafał, autor nagrań.

Pożar na wyspie Kos, Grecja
Źródło: Kontakt24 / @bednarczy
Pożar na wyspie Kos, Grecja
Źródło: Kontakt24 / @Bednarczy
Źródło: ProtoThema, Kontakt24
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Tagi:
GrecjaPożary
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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