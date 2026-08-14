Kos. Pożar na popularnej greckiej wyspie. Widać go z hotelu
Południowa Europa zmaga się z pożarami. Podobnie jest w Grecji. Po południu w piątek w rejonie miasta Pyli na wyspie Kos wybuchł pożar lasu. Jak podał portal ProtoThema, z żywiołem walczy 15 strażaków za pomocą sześciu pojazdów. W akcji udział biorą też trzy samoloty i dwa śmigłowce. Ponadto na miejscu rozstawiono cysterny z wodą.
W rozmowie z agencją informacyjną Athens-Macedonian News Agency (AMNA) zastępca gubernatora archipelagu Dodekanez, Christos Efstratiou przekazał, że służby starają się opanować żywioł.
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Pożar na greckiej wyspie. Relacja Polaka
Na Kos przebywa pan Rafał, który na Kontakt24 wysłał nagrania pokazujące sytuację panującą w tym rejonie Grecji. - Turyści z zainteresowaniem obserwują całą sytuację z bezpiecznej odległości. Pożar jest na wzgórzu oddalonym od hotelu o kilka, może kilkanaście kilometrów. Wiatr wieje od morza w kierunku szczytu, więc wszyscy czują się bezpiecznie, bo ogień przemieszcza się w inną stronę - skomentował pan Rafał, autor nagrań.