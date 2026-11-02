Świat Kolejny cyklon zbliża się do Indii. Trwa ewakuacja ludzi Matylda Dziechcińska |

Cyklon Arnab w Indiach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Murasu powstał nad Zatoką Bengalską, gdzie często tworzą się burze tropikalne i inne cyklony, które następnie docierają do wschodnich wybrzeży Indii. Jak prognozuje Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD), najbardziej zagrożonymi regionami są stany Tamil Nadu i Andhra Pradesh na południowym wschodzie kraju.

- Ewakuowano około dwa tysiące osób, a proces ten trwa nadal. Planujemy ewakuować około 30 tysięcy osób - powiedział w poniedziałek Prakhar Jain z Państwowego Urzędu ds. Zarządzania Katastrofami w stanie Andhra Pradesh.

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Wiatr może osiągnąć prędkość nawet 120 km/h

Według IMD cyklon najprawdopodobniej przejdzie nad południowym wybrzeżem Andhara Pradesh we wtorkowy poranek lokalnego czasu jako silna burza tropikalna. Prędkość wiatru towarzysząca żywiołowi ma osiągać 100-110 kilometrów na godzinę, choć w porywach może on zwiększyć swoją siłę do 120 km/h. Murasu ma być mniej intensywny niż cyklon Arnab, który uderzył w region w ubiegłym tygodniu.

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Zagrożeniem związanym z Murasu nie będzie jednak tylko silny wiatr. Cyklon przyniesie też intensywne opady. IMD ostrzega, że fale sztormowe osiągną wysokość od półtora do dwóch metrów i mogą zalać nisko położone obszary południowego wybrzeża stanu Andhra Pradesh.

W związku ze zbliżającym się żywiołem, premier stanu Nara Chandrababu Naidu polecił urzędnikom przygotowanie się na jego uderzenie. Według szacunków, uszkodzonych może zostać kilka tysięcy słupów energetycznych, co stanowi "poważne zagrożenie dla dostaw energii elektrycznej".