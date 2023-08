Pierwszy taki huragan od dekad. Hilary idzie na Kalifornię

Pierwszy alert w historii

Huragan ma uderzyć w wybrzeże Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku w sobotę lub niedzielę, a następnie przejdzie przez południe amerykańskiego stanu Kalifornia. Choć tuż przed dotarciem do lądu Hilary prawdopodobnie osłabnie i stanie się burzą tropikalną, wciąż ma potencjał, by spowodować rozległe powodzie. Według prognoz, w regionie może jednego dnia spaść tyle deszczu, ile pada średnio w ciągu całego roku - silne opady spodziewane są w San Diego i Los Angeles.

- Wzywam wszystkich ludzi na zagrożonych terenach, by zachowali środki ostrożności i stosowali się do zaleceń władz - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden na konferencji prasowej w Camp David.

Nadzieja na lepsze prognozy

Przygotowania przed uderzeniem huraganu prowadzone są również w Meksyku. W położonych na Półwyspie Kalifornijskim stanach Kalifornia Dolna i Kalifornia Dolna Południowa zdecydowano o odwołaniu zajęć szkolnych i części zadań publicznych. W drugim co do wielkości mieście Meksyku, Tijuanie, lokalne władze wezwały ludzi mieszkających w strefach wysokiego ryzyka do przeniesienia się do schronisk. Na południowym krańcu półwyspu tymczasowo zamknięto również wszystkie porty.